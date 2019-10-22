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تقدم لها أكثر من “27” جنسية..إصدار أول دفعة من الإقامة المميزة الشهر المقبل

تقدم لها أكثر من “27” جنسية..إصدار أول دفعة من الإقامة المميزة الشهر المقبل
http://almnatiq.net/?p=789039
المناطق - الرياض
قالت مصادر مطلعة اليوم أن مركز “الإقامة المميزة” سيبدأ منتصف نوفمبر المقبل، بتسليم أول دفعة من الإقامات المميزة بشقيها الدائم والسنوي، وسط إقبال لافت من آلاف المتقدمين للحصول على تلك الإقامة، التي تمنح حاملها الكثير من المزايا والتسهيلات.
وحسب تلك المصادر تلقى المركز طلبات من 50 دولة تقريبًا، يمثلون 27 جنسية، بعضهم مقيم داخل المملكة مع أسرته وبعضهم يرغب بالقدوم إلى المملكة، وتنوعت فئاتهم بين مستثمرين وأطباء ومهندسين وباحثين عن الاستقرار.
ويتمتع حامل الإقامة المميزة بمزايا وتسهيلات، مثل القدرة على امتلاك العقارات السكنية والتجارية والصناعية، والعمل في منشآت القطاع الخاص والانتقال بينها، ومزاولة الأعمال التجارية، والانتفاع بعقارات وإصدار تأشيرات زيارة للأقارب، واستقدام العمالة المنزلية، وامتلاك وسائل النقل الخاصة، بالإضافة إلى حرية الخروج والعودة للسعودية ذاتيًا.
ويتم التقدم للحصول على الإقامة المميزة سواء للمقيمين داخل السعودية أو خارجها، بشكل إلكتروني عبر منصة المركز الجديدة، على شبكة الإنترنت، وتتيح تحميل الوثائق المطلوبة والسداد الإلكتروني للمقابل المالي المخصص للإجراءات، الذي يبلغ 800 ألف ريال للحصول على الإقامة المميزة الدائمة، و100 ألف ريال للإقامة المميزة المحددة بعام واحد، لتدخل بعدها طلبات المتقدمين مراحل التدقيق والمعالجة.

 

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