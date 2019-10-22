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اتهامات لقادة أمنيين كبار بالمسؤولية عن قتل المتظاهرين بالعراق

اتهامات لقادة أمنيين كبار بالمسؤولية عن قتل المتظاهرين بالعراق
http://almnatiq.net/?p=789042
المناطق - وكالات

اتهم تقرير حكومي عراقي، الثلاثاء، قادة أمنيين بالمسؤولية عن قتلى المتظاهرين، مشيرا إلى أن “الضحايا المدنيين العراقيين سقطوا في الاحتجاجات نتيجة القوة المفرطة وإطلاق قوات الأمن الرصاص الحي”.

وأوضحت لجنة التحقيق أن 70 في المئة من الإصابات بين المتظاهرين كانت في الرأس والصدر، نافية صدور أي أوامر من الجهات العليا بإطلاق الرصاص الحي عليهم.

هذا ونقل التلفزيون العراقي عن التقرير النهائي للتحقيق في أحداث التظاهرات مقتل 149 مدنيا و8 من قوات الأمن.

وتفصيلا حسب الضحايا في المدن المختلفة، أشار تلفزيون العراق إلى مقتل 107 مدنيين وإصابة 3458 ومقتل 4 من عناصر الأمن وجرح 363 في بغداد، ومقتل 7 مدنيين واصابة 107 ومقتل اثنين من قوات الأمن، وإصابة 193 في الديوانية، ومقتل 6 مدنيين وإصابة 14، وجرح 92 من أفراد قوات الأمن في ميسان، ومقتل مدني وإصابة 7 آخرين، فضلا عن إصابة 116 من القوات الأمنية في بابل، ومقتل 4 مدنيين وإصابة 226 آخرين وإصابة 58 من قوات الأمن في واسط، ومقتل 5 مدنيين وإصابة 112 آخرين وجرح 43 من قوات الأمن في النجف.

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