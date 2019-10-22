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مهرجان الجوف الشبابي ” شباب توك” تنطلق فعالياته اليوم

مهرجان الجوف الشبابي ” شباب توك” تنطلق فعالياته اليوم
http://almnatiq.net/?p=789045
المناطق - الجوف

برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف ، تنطلق مساء اليوم فعاليات مهرجان الجوف الشبابي “شباب توك” بمدينة سكاكا ،بجوار مركز الرعاية الصحية الأولية بالشلهوب .
و بيّن مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بمنطقة الجوف مريح بن مصلح المريح بأن إقامة هذا المهرجان تأتي بتوجيه مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف منوهًا بدعم سموه لكافة الأنشطة الشبابية والفعاليات الرياضية على مستوى المنطقة .
وأكّد المريح بأن المهرجان والذي سوف يستمر بمشيئة الله إلى مساء يوم الجمعة القادم ، سيشهد العديد من البرامج والفعاليات التي تهم الجميع ، والتي تهدف إلى خلق أجواء من المتعة والترفيه ؛ حيث يضم جدول الفعاليات إقامة العروض المسرحية والفنون الشعبية بالإضافة إلى الأمسيات الشعرية والفنون التشكيلية .
وأوضح المريح بأن المهرجان يدعم المواهب المختلفة لدى الشباب من خلال منصة الموهوبين وتنفيذ المسابقات الذهنية والألعاب الفكرية .
و ذكر المريح بأن زوار و ضيوف المهرجان سوف يستمتعون بالعديد من الفعاليات الإلكترونية و الألعاب الشعبية(بطولة الشطرنج ، بطولة البلوت ، بطولة البلايستيشن فيفا 19) ، بالإضافة إلى العديد من الألعاب الشعبية المسلية .

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