نائب أمير القصيم يلتقي مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة

المناطق - بريدة

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم, بمكتبه في ديوان الأمارة بمدينة بريدة, اليوم, مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة

ورحب سمو الأمير فهد بن تركي بالعتيبي, مشيداً سموه بالجهود التي يبذلها فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة في مجال العناية بالمساجد ومنسوبيها, والجهود المبذولة في مجال التوعية والدعوة والتي تخص كافة أفراد المجتمع, منوهاً سموه بالاهتمام الكبير الذي توليه الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظهما الله ـ بالمساجد ومنسوبيها ومواصلة تنمية الدور الكبير الذي تبذله مكاتب الدعوة والإرشاد.

من جانبه قدم مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة شكره وتقديره لسمو نائب أمير منطقة القصيم على متابعته ودعمه الدائم للمساجد بالمنطقة, مبيناً لسموه على أن الفرع يواصل أعماله للاهتمام بالمساجد والبرامج الدعوية التي تناسب حاجة المسلم في هذا الوقت, منوهاً لسموه على ما يتلقاه فرع المنطقة من دعم وتوجيهات معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف ال الشيخ وحرصة الدائم على تكثيف الجهود لخدمة بيوت الله ومنسوبيها والدعوة إلى الله على منهج السلف الصالح الذي قامت عليه هذه البلاد المباركة, سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود.