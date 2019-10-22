730 متدربة ينخرطن في البرنامج السادس للسيدات ضمن مبادرة غرفة الشرقية لطالبي العمل

المناطق - الدمام

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأم ير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية اطلقت غرفة الشرقية بحضور عضو مجلس الادارة نوف بنت عبدالعزيز التركي البرنامج السادس المخصص للسيدات بعنوان ” التكامل في العلاقات العامة والبروتوكول ” بمشاركة 730 متدربة، وذلك مساء الاثنين 21 أكتوبر 2019 بمقر الغرفة الرئيس.

وقالت التركي : إن تأهيل الكوادر الوطنية الشابة يأتي على رأس أولويات رؤية المملكة 2030 ، وأن غرفة الشرقية إذ تستمر في تقديم حقائبها التدريبية لطالبي العمل من الشباب والشابات فإنها تواكب الرؤية ومتطلباتها وتُدرك أهمية توفير الكوادر البشرية المؤهلة من الطاقات الوطنية الشابة المُتحفزة للتشغيل والتأهيل.

وأشارت التركي خلال اطلاق البرنامج الذي حضره ممثل فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حصة القحطاني وممثل صندوق التنمية البشرية – هدف وسمية الخالدي الى ان البرنامج السادس يهدف التكامل في العلاقات العامة والبروتوكول لدى طالبات العمل من خلال تنمية مهاراتهن بكفاءة واقتدار وتعزيز أُسس تميزهن في أداء أعمالهن ،حتى يستطعن تأدية واجباتهن العمل بكل كفاءة واقتدار.

ولفتت التركي الى ان البرنامج يقدم من خلال مدربين من ذوي الكفاءة والخبرة في هذا المجال ، للمتدربين كافة المعلومات وآليات تطبيقها وأثرها الإيجابي على المتدرب نفسه أولا ثم على المنشأة التي سيعمل بها ، ويقدم البرنامج المستشار والمدرب في اعداد القيادات والعلاقات العامة وتنمية الذات عبدالله الحوطي كما يشهد مشاركة كبيرة من طالبات العمل.

ويستعرض البرنامج عددا من المحاور ابرزها : مفهوم العلاقات العامة، وأهمية العلاقات الإنسانية في الإدارة والتنظيم ، والخدمة فائقة التميز ،والاتصال الفعال وأنواع الشخصيات والتعامل معها ، وأساسيات تنظيم المناسبات.