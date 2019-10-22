احدث الأخبار

“الغذاء والدواء” تحذّر من منتج “مسك الغابات للطهارة” لاحتوائه على نسبة عالية من البكتيريا
أبرز المواد
 مجلس الوزراء يشير إلى ما شددت عليه المملكة بجود اتفاق دولي شامل يضمن منع إيران من الحصول على السلاح النووي بأي شكل من الأشكال
أبرز المواد
 730 متدربة ينخرطن في البرنامج السادس للسيدات ضمن مبادرة غرفة الشرقية لطالبي العمل
المنطقة الشرقية
 نائب أمير القصيم يلتقي مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة
منطقة القصيم
 مهرجان الجوف الشبابي ” شباب توك” تنطلق فعالياته اليوم
منطقة الجوف
 اتهامات لقادة أمنيين كبار بالمسؤولية عن قتل المتظاهرين بالعراق
أبرز المواد
 تقدم لها أكثر من “27” جنسية..إصدار أول دفعة من الإقامة المميزة الشهر المقبل
أبرز المواد
 وزير الدفاع الأميركي : هدفنا إعادة قواتنا للديار وليس بقاءها في العراق
أبرز المواد
 الأمير فهد بن تركي يستقبل مدير جامعة القصيم
منطقة القصيم
 أمير القصيم يشهد توقيع مذكرتي تعاون لجمعية الإسكان الأهلية
أبرز المواد
 ابن الجوف يحقق المركز السابع في بطولة الفيزيك لكمال الاجسام
منطقة الجوف
 مدير جامعة تبوك يلتقي رئيس الغرفة التجارية بالمنطقة
منطقة تبوك
“الغذاء والدواء” تحذّر من منتج “مسك الغابات للطهارة” لاحتوائه على نسبة عالية من البكتيريا

“الغذاء والدواء” تحذّر من منتج “مسك الغابات للطهارة” لاحتوائه على نسبة عالية من البكتيريا

أبرز المواد
مجلس الوزراء يشير إلى ما شددت عليه المملكة بجود اتفاق دولي شامل يضمن منع إيران من الحصول على السلاح النووي بأي شكل من الأشكال

مجلس الوزراء يشير إلى ما شددت عليه المملكة بجود اتفاق دولي شامل يضمن منع إيران من الحصول على السلاح النووي بأي شكل من الأشكال

أبرز المواد
730 متدربة ينخرطن في البرنامج السادس للسيدات ضمن مبادرة غرفة الشرقية لطالبي العمل

730 متدربة ينخرطن في البرنامج السادس للسيدات ضمن مبادرة غرفة الشرقية لطالبي العمل

المنطقة الشرقية
نائب أمير القصيم يلتقي مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة

نائب أمير القصيم يلتقي مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة

منطقة القصيم

“الغذاء والدواء” تحذّر من منتج “مسك الغابات للطهارة” لاحتوائه على نسبة عالية من البكتيريا

“الغذاء والدواء” تحذّر من منتج “مسك الغابات للطهارة” لاحتوائه على نسبة عالية من البكتيريا
http://almnatiq.net/?p=789063

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من منتج غسول “مسك الغابات للطهارة”، لاحتوائه على نسبة عالية من البكتيريا.
وأوضحت “الهيئة” أنها حللت عينات من منتجات العناية الخارجية بالمناطق الحساسة المتداولة بالأسواق المحلية للتأكد من سلامتها، وأظهرت نتائج التحليل احتواء منتج على نسبة عالية من البكتيريا تجاوزت الحد المسموح به في لائحة متطلبات السلامة في مستحضرات التجميل والعناية الشخصية رقم SFDA.CO/GSO1943:2016، مشيرة إلى أن التعرض لنسب عالية من البكتيريا قد يتسبب في مخاطر صحية للمستهلك.
ويحمل المنتج اسم “مسك الغابات للطهارة ASQ Intimate Cleanser Al Tahara Jungle Musk”، مُصنع في المملكة العربية السعودية برقم تشغيلة (10119) وتاريخ صلاحية 2022/03 من إنتاج مصنع عبد الصمد القرشي للعطور ومستحضرات التجميل.
ونصحت “الغذاء والدواء” المستهلكين بعدم استخدام المنتج، والتخلص من العينات الموجودة لديهم منه، مشددة على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبع مصادرها.
وشددت أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتج من الأسواق واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

 

روابط ذات صلة

مجلس الوزراء يشير إلى ما شددت عليه المملكة بجود اتفاق دولي شامل يضمن منع إيران من الحصول على السلاح النووي بأي شكل من الأشكال

مجلس الوزراء يشير إلى ما شددت عليه المملكة بجود اتفاق دولي شامل يضمن منع إيران من الحصول على السلاح النووي بأي شكل من الأشكال
اتهامات لقادة أمنيين كبار بالمسؤولية عن قتل المتظاهرين بالعراق

اتهامات لقادة أمنيين كبار بالمسؤولية عن قتل المتظاهرين بالعراق
تقدم لها أكثر من “27” جنسية..إصدار أول دفعة من الإقامة المميزة الشهر المقبل

تقدم لها أكثر من “27” جنسية..إصدار أول دفعة من الإقامة المميزة الشهر المقبل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*