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مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 7872.74 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 7872.74 نقطة

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مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 7872.74 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 7872.74 نقطة
http://almnatiq.net/?p=789067
المناطق - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 108.65 نقطة ليقفل عند مستوى 7872.74 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.2 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 130 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 100 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 119 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 50 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات عناية، والخليجية العامة، والإنماء، والبلاد، وجبسكو الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات مدينة المعرفة، والمجموعة السعودية، وسافكو ، وأسمنت تبوك، والأبحاث والتسويق، فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.88% و 4.14%.
فيما كانت أسهم شركات الإنماء، والراجحي، ودار الأركان، وأمانة للتأمين، والجزيرة هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم الراجحي، والإنماء، وسابك، والأهلي، والاتصالات هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً 225.82 نقطة ليقفل عند مستوى 3968.25 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 10 ملايين ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 500 ألف سهم تقاسمتها 790 صفقة.

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