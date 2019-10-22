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الأمير محمد بن عبد العزيز يشيد بجهود القطاعات الأمنية بمنطقة جازان

الأمير محمد بن عبد العزيز يشيد بجهود القطاعات الأمنية بمنطقة جازان
http://almnatiq.net/?p=789088
جازان - فضة عطيف
اشاد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان بجهود القطاعات الأمنية بالمنطقة جاء ذلك خلال استقباله  بمكتبه بالإمارة اليوم ، مدير شرطة المنطقة اللواء عبدالله بن مسفر الزهيري, ومديري الإدارات الأمنية التابعة لشرطة المنطقة.
وتسلّم سموه خلال اللقاء التقرير السنوي لشرطة المنطقة والإدارات الأمنية التابعة لها للعام المنصرم 1440هـ والجهود الأمنية التي قامت بها تلك الإدارات في مجالات التخطيط المستقبلي والإنذار المبكر للتصدي للتحديات والسيطرة على المتغيرات وكشف الملابسات الأمنية المتصلة بالجريمة واستخدام الأساليب الإحصائية لخفض نسب الجريمة وغيرها من المجالات التي تقع في إطار عمل شرطة المنطقة.
ونوه سمو نائب أمير المنطقة بما تضمنه التقرير وما استمع إليه خلال اللقاء حول التقرير والأعمال والخدمات التي تقدمها شرطة المنطقة والادارات التابعة لها ، راجياً للجميع التوفيق والسداد للقيام بالواجبات المناطة بهم في حفظ الأمن والاستقرار بمختلف محافظات ومراكز وقرى المنطقة, وأن يديم على البلاد العزيزة أمنها واستقرارها وولاة أمرها.
من جانبه أعرب مدير شرطة منطقة جازان عن شكره وجميع منسوبي الشرطة لسموه على ما يوليه من اهتمام ومتابعة دائمة لجميع الأعمال والمهام التي تقوم بها وما استمعوا إليه من توجيهات خلال اللقاء, مؤكداً حرص الجميع على بذل المزيد ومضاعفة الجهود لما فيه خدمة الدين ثم الملك والوطن.

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