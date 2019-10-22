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أمير الشرقية ترأس اجتماع اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي

أمير الشرقية ترأس اجتماع اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي
http://almnatiq.net/?p=789092
الدمام - عبدالله السعيدي
ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم (الثلاثاء) الاجتماع الثالث للجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة الشرقية، بحضور ممثلي الجهات الأعضاء في اللجنة.
ونوه سموه في مستهل الاجتماع بالدعم اللامحدود الذي يحظى به قطاع الإسكان، مؤكداً أهمية أن تكون عملية الدعم شاملة تحويل المستفيد من الاحتياج إلى الانتاج، مبيناً سموه ضرورة العمل على تفعيل الشراكات وتوسيع أثرها، وضمان استمراريتها لتلبي أوسع شريحة ممكنة، مشيراً سموه لضرورة العمل على توفير بيئة إسكانية آمنة لمختلف فئات المجتمع.
ثم اطلع سموه على أبرز مشاريع الإسكان التنموي الماضية والخطط المستقبلية لها، كما ناقشت اللجنة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، متمنياً سموه لمنسوبي برنامج الإسكان التنموي التوفيق.
 من ناحيته قدم مدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة الشرقية المهندس عبدالله المويهي شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على متابعته وحرصه الدائم لما يخص فرع وزارة الإسكان وكافة الشراكات والمبادرات التي تقوم بها في المنطقة.
ثم تفضل سموه بتسليم 30مستفيداً ومستفيدة من دعم برنامج الإسكان التنموي، جمعية البر الخيرية بالمنطقة الشرقية بحضور أمين عام الجمعية الأستاذ سمير العفيصان، وجمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية يمثلها خالد بن عبدالعزيز الشلالي، وجمعية تمكين الخيرية لرعاية الأيتام ويمثلها رئيس مجلس الإدارة سعود الأنصاري.

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