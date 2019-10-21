الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يستقبل مدير شرطة الحدود الشمالية

عرعر - خالد الضبيبي

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتب سموه بالإمارة اليوم مدير شرطة المنطقة العميد صالح العمري المعين حديثا ، يرافقه مدير الشرطة السابق اللواء متقاعد جعيدان المطيري.وقدّم الأمير فيصل بن خالد بن سلطان شكره وتقديره للواء متقاعد المطيري على جهوده المبذولة خلال فترة عمله، متمنياً له التوفيق في مهام عمله الجديدة، مهنئاً العميد العمري بمناسبة تعيينه مديراً لشرطة منطقة الحدود الشمالية سائلا الله له التوفيق في المهام الموكلة إليه.