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أمير منطقة جازان يتسلّم التقرير السنوي لشرطة المنطقة

أمير منطقة جازان يتسلّم التقرير السنوي لشرطة المنطقة

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أمير منطقة جازان يتسلّم التقرير السنوي لشرطة المنطقة

أمير منطقة جازان يتسلّم التقرير السنوي لشرطة المنطقة
http://almnatiq.net/?p=789104
جازان - فضة عطيف
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير شرطة جازان اللواء عبدالله بن مسفر الزهيري، ومديري الإدارات الأمنية التابعة لشرطة المنطقة.
وتسلّم سموه خلال الاستقبال التقرير السنوي لشرطة المنطقة والإدارات الأمنية التابعة لها للعام المنصرم 1440هـ، الذي يبرز الجهود الأمنية التي قامت بها تلك الإدارات ومن أبرزها التخطيط المستقبلي والإنذار المبكر للتصدي للتحديات والسيطرة على المتغيرات وكشف الملابسات الأمنية المتصلة بالجريمة واستخدام الأساليب الإحصائية لخفض نسب الجريمة.
وأشاد سمو أمير المنطقة بما تضمنه التقرير وما استمع إليه خلال اللقاء حول ما احتواه التقرير والجهود التي تقوم بها شرطة المنطقة وغيرها من الجهات الأمنية والنتائج التي تم تحقيقها خلال العام الماضي, راجياً للجميع التوفيق والسداد للقيام بالواجبات المناطة بهم في حفظ الأمن والاستقرار بمختلف محافظات ومراكز وقرى المنطقة -سائلاً الله تعالى- أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها وولاة أمرها.
من جهته عبّر مدير شرطة منطقة جازان عن شكره وجميع منسوبي الشرطة لسمو أمير جازان على ما يوليه من اهتمام ومتابعة دائمة لجميع الأعمال والمهام التي تقوم بها وما استمعوا إليه من توجيهات خلال اللقاء, مؤكداً حرص الجميع على بذل المزيد ومضاعفة الجهود لما فيه خدمة الدين ثم المليك والوطن.

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