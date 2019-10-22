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فرع السياحة بتبوك ينظم ورشة عمل في البرامج السياحية

فرع السياحة بتبوك ينظم ورشة عمل في البرامج السياحية

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فرع السياحة بتبوك ينظم ورشة عمل في البرامج السياحية

فرع السياحة بتبوك ينظم ورشة عمل في البرامج السياحية
http://almnatiq.net/?p=789117
المناطق - تبوك
نظم فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة تبوك ورشة عمل تناولت طرق وآلية إعداد البرامج السياحية استهدفت منظمي الرحلات السياحية والمرشيدين بمنطقة تبوك وذلك بمقر متحف تبوك الإقليمي.
وتطرقت ورشة العمل إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للزائر والسائح والتأكيد على تنفيذ البرامج السياحية من خلال التخطيط الجيد ووضع الخطط البديلة للبرامج السياحية.
وأوضح مدير عام فرع هيئة السياحة والتراث الوطني بالمنطقة الدكتور مبروك الشليبي أن الورشة ناقشت مجموعة من المهام المتعلقة بإعداد البرامج السياحية والاطلاع على المخالفات التي يجب تجنبها حرصاً من الهيئة على أن يكون الإرشاد السياحي ضمن اطر نظامية وعمل مدروس وممنهج والبعد عن العشوائية.
وأشار إلى أن منطقة تبوك تشهد توافد عدد من السياح عقب تدشن التأشيرة السياحية لعدد كبير من الدول داعياً منظمي الرحلات والمرشيدين السياحيين الحرص على معرفة الانظمة واتباعها وإبراز ما تحتضنه منطقة تبوك من مواقع سياحية جاذبة تضاف إلى معالمها وتاريخها وثقافتها مؤكداً أن فرع السياحة بالمنطقة أبوابه مفتوحة ويقدم العديد من التسهيلات لمنظمي الرحلات والمرشيدين السياحيين.
ولفت الانتباه إلى أن فرع هيئة السياحة بالمنطقة سينظم مستقبلاً عدداً من ورش العمل تهدف إلى رفع الوعي وزيادة جودة خدمة الارشاد السياحي.

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