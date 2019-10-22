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نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد دغريري

نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد دغريري

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نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد دغريري

نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد دغريري
http://almnatiq.net/?p=789122
احد المسارحة - فضة عطيف

نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان، لوالد وذوي شهيد الواجب الجندي عبدالرحمن بن حسين علي دغريري أحد منسوبي القوات المسلحة، الذي استشهد أثناء أداء مهامه دفاعًا عن دينه ووطنه بالحد الجنوبي بمنطقة جازان.
وأعرب سمو نائب أمير المنطقة خلال زيارة العزاء التي قام بها لوالد وذوي الشهيد في منزلهم بقرية البيطارية التابعة لمحافظة أحد المسارحة، عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد، داعيًا الله عز وجل أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، مؤكدًا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.
فيما أعرب والد وذوو الشهيد عن شكرهم للقيادة, ولسمو أمير المنطقة, وسمو نائبه على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- بأبنائها في كل مكان، معربين عن فخرهم بالشهيد الذي استشهد في ميدان العز والشرف للدفاع عن الدين والوطن الغالي.
حظر العزاء محافظ أحد المسارحة عبدالله بن محمد الريثي.

 

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