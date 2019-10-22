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العاهل الأردني يزور المملكة والكويت قبل نهاية الشهر الحالي

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العاهل الأردني يزور المملكة والكويت قبل نهاية الشهر الحالي

العاهل الأردني يزور المملكة والكويت قبل نهاية الشهر الحالي
http://almnatiq.net/?p=789139
المناطق - الرياض

نقل موقع عمون الاخباري الالكتروني عن مصادر خاصة، عن زيارتين مرتقبتين للعاهل الأردني عبدالله الثاني، الى المملكة العربية السعودية ودولة الكويت قبل نهاية الشهر الحالي.
وقالت المصادر، إن العاهل الأردني سيتوجه الى السعودية للمشاركة في مؤتمر اقتصادي، والكويت للاطمئنان على صحة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح بعد عودته من رحلة علاجية.

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