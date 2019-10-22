احدث الأخبار

أمير القصيم يلتقي مدير الشؤون الصحية والرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بالمنطقة
منطقة القصيم
 مركز الحوار العالمي ينظم المنتدى الأوروبي الأول للحوار بشأن السياسات المتعلِّقة باللاجئين والمهاجرين في أثينا
أبرز المواد
 العاهل الأردني يزور المملكة والكويت قبل نهاية الشهر الحالي
أبرز المواد
 بلدية الواديين تستعيد 5 الاف م2 من لصوص الاراضي
منطقة عسير
 السلمي يشهد أعمال ورشة مركز الوثائق والمحفوظات بجامعة الملك خالد لنشر الوعي الوثائقي
منطقة عسير
 تركي الفيصل : إيران وأوروبا مثل عالم الآثار وصاحب الكلب
أبرز المواد
 نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد دغريري
منطقة جازان
 فرع السياحة بتبوك ينظم ورشة عمل في البرامج السياحية
منطقة تبوك
 مدني تبوك ينفذ فرضية حريق بمبنى فرع وزارة العمل بالمنطقة
منطقة تبوك
 أمير منطقة جازان يتسلّم التقرير السنوي لشرطة المنطقة
منطقة جازان
 الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يستقبل مدير شرطة الحدود الشمالية
منطقة الحدود الشمالية
 ديوان المظالم يطلق برنامج “خبير” لتقديم طلبات التدريب التعاوني إلكترونيًا
أبرز المواد
أمير القصيم يلتقي مدير الشؤون الصحية والرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بالمنطقة

أمير القصيم يلتقي مدير الشؤون الصحية والرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بالمنطقة

منطقة القصيم
مركز الحوار العالمي ينظم المنتدى الأوروبي الأول للحوار بشأن السياسات المتعلِّقة باللاجئين والمهاجرين في أثينا

مركز الحوار العالمي ينظم المنتدى الأوروبي الأول للحوار بشأن السياسات المتعلِّقة باللاجئين والمهاجرين في أثينا

أبرز المواد
العاهل الأردني يزور المملكة والكويت قبل نهاية الشهر الحالي

العاهل الأردني يزور المملكة والكويت قبل نهاية الشهر الحالي

أبرز المواد
بلدية الواديين تستعيد 5 الاف م2 من لصوص الاراضي

بلدية الواديين تستعيد 5 الاف م2 من لصوص الاراضي

منطقة عسير

أمير القصيم يلتقي مدير الشؤون الصحية والرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بالمنطقة

أمير القصيم يلتقي مدير الشؤون الصحية والرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=789145
المناطق - بريدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بمقر ديوان الامارة بمدينة بريدة ، مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة القصيم مطلق بن دغيم الخمعلي ، والرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بالقصيم الدكتور سلطان بن سعود الشايع.

 

ورحب سمو أمير القصيم في بداية اللقاء بمدير عام الصحة والرئيس التنفيذي للتجمع ، مشيدا بما تحقق من خدمات صحية بالمنطقة خلال الفترة الماضية مما اسهم في رفع كفاءة الخدمات العلاجية بفضل من الله ثم الدعم السخي الذي تقدمه الدولة لرعاية المواطنين وتوفير افضل البرامج العلاجية لهم.

 

وأكد سموه ، بأن الرعاية الصحية بالمنطقة تشهد تطورا مستمرا، بعد ان شهدت بدء برامج التحول في الخدمات الصحية انطلاقا من رؤية المملكة 2030، وسيكون لها اثرا إيجابيا على تسهيل حصول المواطنين على البرامج العلاجية وفقاً لاهداف الرؤية, وبالدعم اللامحدود الذي تتلقاه من قبل القيادة ـ أيدها الله ـ, سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.

 

واستعرض اللقاء الخطوات التي تشهدها المنطقة والدور الإشرافي للشؤون الصحية لمتابعة الخدمات الصحية ، بالإضافة إلى الأدوار التنفيذية المنوطة بالتجمع الصحي للمنطقة.

روابط ذات صلة

نائب أمير القصيم يلتقي مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة

نائب أمير القصيم يلتقي مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة
الأمير فهد بن تركي يستقبل مدير جامعة القصيم

الأمير فهد بن تركي يستقبل مدير جامعة القصيم
أمير القصيم يشهد توقيع مذكرتي تعاون لجمعية الإسكان الأهلية

أمير القصيم يشهد توقيع مذكرتي تعاون لجمعية الإسكان الأهلية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*