مدير جامعة القصيم يوقع عقدين لتوريد أجهزة إلكترونية لإدارة التجهيزات وتنفيذ مباني مطعم إسكان الطلاب

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وقع معالي الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود، مدير جامعة القصيم أمس الإثنين الموافق 22/2/1441هـ، في مقر البهو الرئيس بالمدينة الجامعية، عقدين بمبلغ إجمالي (9.897.315.75)، ٩ ملايين و٨٩٧ ألف و٣١٥ ريالا و٧٥ هللة، حيث تم توقيع العقد الأول لتوريد أجهزة إلكترونية لإدارة التجهيزات بالجامعة، فيما ينص العقد الثاني على تنفيذ مباني مطعم إسكان الطلاب بالمدينة الجامعية.

ووقع العقد إلى جانب معالي مدير الجامعة شركة مجموعة العجو، لتوريد أجهزة إلكترونية لإدارة التجهيزات بجامعة القصيم بقيمة (6.063.750)، ستة ملايين وثلاثة وستون ألف وسبعمائة وخمسون ريالا، في حين تم توقيع العقد الثاني مع مؤسسة كيان البلاد، لتنفيذ مباني مطعم إسكان الطلاب بالمدينة الجامعية بقيمة (3.833.565.75)، ثلاثة ملايين، وثمانمائة وثلاثة وثلاثون ألف، وخمسمائة وخمسة وستون ريالا، وخمسة وسبعون هللة.

وقد شهد توقيع العقد وكيل الجامعة الدكتور محمد السعوي، ووكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور محمد العضيب، ووكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الأستاذ الدكتور أحمد التركي، ووكيل الجامعة للتخطيط والتطوير والجودة الأستاذ الدكتور خالد الحربي.