نائب أمير القصيم يستقبل مدير الشؤون الصحية ورئيس التجمع الصحي بالمنطقة

المناطق - بريدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم, بمكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة, اليوم, مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة القصيم مطلق بن دغيم الخمعلي, والرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بالقصيم الدكتور سلطان بن سعود الشايع.

ونوه سمو نائب امير القصيم في بداية اللقاء بما حصلت عليه البرامج الصحية بالمنطقة من تميز وإشادة اسهم في مؤشرات وزارة الصحة, مشيداً بما يتلقاه القطاع من دعم القيادة ـ أيدها الله ـ ، مبدياً تقديره لمقدمي الخدمات الصحية على جهودهم لخدمة المرضى.

كما تسلم سموه التقرير السنوي للمشاريع الصحية التي نفذتها جهود المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة بعد أن إنتهت من تنفيذ 10 مشاريع صحية بتكاليف إجمالية بلغت أكثر من 266 مليون ريال ، وذلك خلال العام الماضي 1440هـ.

كما استعرض اللقاء المرحلة القادمة للخدمات الصحية بعد ان وافقت وزارة الصحة على البدء ببرنامج التحول الصحي في المنطقة انطلاقاً من رؤية المملكة 2030.