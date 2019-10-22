الأمير فيصل بن مشعل يلتقي مراقبي الاحتطاب والأودية والشعاب بالقصيم

المناطق - بريدة

التقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بمكتبه بديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم، بحضور وكيل امارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان, ومدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقصيم المهندس سلمان الصوينع، مراقبي الاحتطاب والأودية والشعاب بالمنطقة المكلفين بهذه المهمة في جميع محافظات ومراكز المنطقة ، الذين قدموا للسلام على سموه.

ورحب سموه بهم في بداية الاستقبال ، مشيداً بالجهود المبذولة في سبيل المحافظة على تجمعات الغطاء النباتي للسيطرة عليه من الاعتداءات، مؤكداً على أهمية مواصلة العمل على منع الاحتطاب الجائر المسبب للتصحر، انطلاقاً مما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ من اهتمام وعناية بالغطاء النباتي في المملكة، ودعماً لخطة العمل الوطنية وتحقيقاً لأهدافها.



وأكد سمو الأمير فيصل بن مشعل على أهمية ما يبذله المراقبين من مهام وأعمال في سبيل المحافظة على الغطاء النباتي والمساعدة في معالجة مشاكل التصحر, والمسببة لحدوث تعرية هوائية وما قد ينتج عن ذلك في زيادة معدل حدوث السيول الجارفة المسببة للخسائر البشرية والاقتصادية, مبيناً سموه على أن الاحتطاب الجائر سبباً في زيادة معدل زحف الرمال وحدوث خسائر كبيرة للمزارعين والمنشآت, وتزيد من مساحات الأراضي المتصحره التي تساهم في رفع معدل درجات الحرارة, مشدداً سموه بمضاعفة الجهود للحفاظ على النباتات بالمنطقة والاسهام في الحفاظ على البيئة وتعزيزها, متمنياً التوفيق والسداد للجميع لتحقيق كل مافيه خير.

من جانبه عبر مراقبي الاحتطاب والأودية والشعاب بالمنطقة عن بالغ شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة القصيم على اهتمامه ومتابعته المستمرة, مؤكدين على أن توجيهات سموه ستكون نبراساً للعمل في الحفاظ على الغطاء النباتي بالمنطقة, وحافزاً لتقديم كل ما يحقق التطلعات في مجال المحافظة على البيئة وتعزيزها.