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( لنعمل معاَ للحد من الانتحار ) لمشرفي مدارس العاصمة المقدسة

( لنعمل معاَ للحد من الانتحار ) لمشرفي مدارس العاصمة المقدسة

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تنظمها جمعية كفى بالتعاون مع تعليم مكة

( لنعمل معاَ للحد من الانتحار ) لمشرفي مدارس العاصمة المقدسة

( لنعمل معاَ للحد من الانتحار ) لمشرفي مدارس العاصمة المقدسة
http://almnatiq.net/?p=789169
المناطق - جدة
ضمن فعاليات اليوم العالمي للصحة النفسية أقامت جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمكة المكرمة برنامجاً توعوياً بالتعاون مع ادارة التوجيه والإرشاد بإدارة تعليم مكة المكرمة للمرشدين الطلابيين بالمدارس للتعريف بشعار اليوم العالمي ” لنعمل معًا للحد من الانتحار” وأثر المخدرات والإدمان في ذلك وكيفية التعامل مع الحالات التي تفكر بالانتحار.
وانطلق البرنامج بدورة قدمها أخصائي علاج الادمان المدرب  سليمان حميدي الزايدي والتي لقت إشادات من المرشدين بهذا البرنامج وأهميته في الحد من حالات الانتحار والذي بلغت حصيلة ضحاياه أكثر من 800 ألف شخص حول العالم .
من جهته شكر مدير جمعية كفى بمكة الأستاذ إبراهيم بن أحمد الحمدان إدارة تعليم مكة على تعاونها واهتمامها البالغ في تطوير منسوبيها وتجاوبها ممثلة في التوجيه والإرشاد لترتيب حضور مرشدي المدارس لهذه الفعالية العالمية.

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