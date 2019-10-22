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ترامب يثير الجدل باستخدام تشبيه يعود إلى “زمن العبودية”

ترامب يثير الجدل باستخدام تشبيه يعود إلى “زمن العبودية”
http://almnatiq.net/?p=789184
المناطق - وكالات

شبّه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الثلاثاء، التحقيق الذي يهدف لعزله بـ “الإعدام خارج إطار القانون”، مستخدما عبارة مشحونة بالعنصرية تعود إلى أيام العبودية في أميركا.

وكان ترامب واجه انتقادات فورية على تغريدة قال فيها إن التحقيق لعزله ليس عادلا، ويجرده من حقوقه القانونية.

وكتب على تويتر “على جميع الجمهوريين أن يتذكروا ما يشهدونه هنا – إعدام خارج القانون.. ولكننا سننتصر”.

وذكرت كريستين كلارك رئيسة لجنة المحامين الوطنيين لحقوق الإنسان في ظل القانون أنها تشعر بـ”الاشمئزاز من استخدام ترامب السيء لهذه العبارة اليوم”.

وقالت إن 4743 شخصا أعدموا بهذه الطريقة في الولايات المتحدة في الفترة بين 1882 و1968، من بينهم 3446 من الأميركيين الأفارقة.

وأضافت أن هذه الإعدامات “كانت جرائم ضد الإنسانية وجزء بشع من تاريخ العنف العنصري في البلاد”.

من جانبه، قال مرشح الرئاسة الديموقراطية جوليان كاسترو: “من المخجل تماما استخدام هذه الكلمة لوصف محاسبته على أفعاله”.

ويتم التحقيق مع ترامب في مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديموقراطيون بسبب اتهامه باستغلال منصبه.

ويعوّل ترامب على مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون لتبرئته في حال صوت مجلس النواب لصالح عزله.

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