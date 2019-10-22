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الشهراني يتفقد ميدانيا مدني تيماء والجهراء

الشهراني يتفقد ميدانيا مدني تيماء والجهراء
http://almnatiq.net/?p=789187
المناطق- تبوك - علي العميري:
قام مدير الدفاع المدني بمنطقة تبوك اللواء المهندس/ أحمد بن محمد الشهراني بجولة ميدانية اليوم , حيث اطلع على سير العمل بإدارة الدفاع المدني بمحافظة تيماء ومركز الدفاع المدني في الجهراء برفقته عدد من الضباط بمديرية المنطقة وكان في استقباله مدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة تيماء العقيد/ طلال بن عبدالعزيز البركات.
وأوضح نائب المتحدث الإعلامي الملازم أول/ رافع العمري, أنه تم خلال الجولة الاجتماع بكافة الضباط والاأفراد بالإدارة والوقوف على مستوى الآداء إدارياً وميدانياً ومتابعة التجهيزات الآلية والفنية والميدانية بهذه المواقع ومدى جاهزيتها لمواجهة اي طارئ يتطلب تدخل فرق الدفاع المدني.
ومناقشة معوقات الآداء وما يرصد من ملاحظات فنية وميدانية حيث تضمنت الجولة إجراء تمارين واختبارات فحص عشوائية ومباشرة من الميدان للتجهيزات الفنية التي تستخدم في الحوادث المختلفة ومدى المام رجل الدفاع المدني بها.
ودعا اللواء المهندس الشهراني , في نهاية الجولة منسوبي الادارة الى مضاعفة الجهود للإرتقاء بمستوى العمل الإداري والميداني .
كما تضمنت الجولة زيارة لمحافظ تيماء الاستاذ سعد بن نايف السديري بمكتبه بمقر المحافظة تم خلالها مناقشة آلية التنسق مع كافة الجهات بالمحافظة.
كما شملت جولة اللواء المهندس الشهراني زيارته لمركز الدفاع المدني بالقليبه والوقوف على الجاهزية .

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