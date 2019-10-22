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الانتهاء من المرحلة الأولى من المشاريع التطويرية لمواقف السيارات في الصالة الداخلية (5) بمطار الملك خالد الدولي

الانتهاء من المرحلة الأولى من المشاريع التطويرية لمواقف السيارات في الصالة الداخلية (5) بمطار الملك خالد الدولي

أبرز المواد

الانتهاء من المرحلة الأولى من المشاريع التطويرية لمواقف السيارات في الصالة الداخلية (5) بمطار الملك خالد الدولي

الانتهاء من المرحلة الأولى من المشاريع التطويرية لمواقف السيارات في الصالة الداخلية (5) بمطار الملك خالد الدولي
http://almnatiq.net/?p=789203
المناطق - واس

أنهت شركة “مطارات الرياض” المرحلة الأولى من المشاريع التطويرية لمواقف السيارات في الصالة الداخلية رقم (5)، التي تأتي ضمن سلسلة مشاريع لتطوير وإعادة هندسة الحركة المرورية في مطار الملك خالد الدولي، استكمالاً للتوجه الإستراتيجي للشركة في تحسين كافة الخدمات والمرافق بما يسهم في تعزيز تجربة المسافرين عبر مطار الملك خالد الدولي.
وتضمنت المشاريع التطويرية للمواقف إعادة هيكلة منطقة المواقف وإنشاء مواقف جديدة جنوب الصالة، وتخصيص مايقارب 305 مواقف للعاملين فيها، مما أسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية في المواقف بالصالة الداخلية (5) بنسبة 24% في خطوة تهدف من خلالها إلى مواكبة النمو المتوقع في أعداد المسافرين ومستخدمي المواقف خلال السنوات المقبلة.
وأتاحت “مطارات الرياض” مؤخراَ خياراً جديد للدفع الذاتي (STC Pay) الذي يمكن مستخدمي المواقف من الدفع مباشرة عبر التطبيق، والخروج من المواقف في وقت قياسي حيث يأتي هذا التطوير ضمن مجموعة من الخيارات المتنوعة بهدف رفع الكفاءة والتيسير والتسهيل على المرتادين والمسافرين في الصالة الداخلية، وكذلك تسريع الإجراءات وتوفير الوقت والجهد.
يذكر أن “مطارات الرياض” انتهت من مشروع إعادة هندسة الطرق مقابل الصالة الداخلية (5)، والذي يندرج ضمن سلسلة من المشاريع لتطوير وإعادة هندسة الحركة المرورية حيث تم فصل حركة المسافرين المغادرين عن المسافرين القادمين وتخصيص طريق لكل منهما لتسهيل الحركة المرورية، والحد من الازدحامات المرورية، ولزيادة انسيابية الحركة في الصالة الداخلية للارتقاء بمستويات السلامة المرورية بما يليق بمطار العاصمة ويسهم في استيعاب النمو المتسارع في عدد المسافرين.

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