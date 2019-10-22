آل جابر يلتقى بسفيري جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة واليمن

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التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر في الرياض اليوم سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة يورج راناو ، وسفيرة جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الجمهورية اليمنية كارولا مولر هولتكيمبر .

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ، وبحث مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية في ضوء الأحداث والتطورات الأخيرة.