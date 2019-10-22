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الهلال يتأهل رسمياً إلى نهائي دوري أبطال آسيا

الهلال يتأهل رسمياً إلى نهائي دوري أبطال آسيا
http://almnatiq.net/?p=789210
المناطق - الرياض

حجز نادي الهلال، بطاقة التأهل رسميًا إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2019، رغم خسارته أمام السد القطري، بهدفين مقابل أربعة، في المباراة التي جمعتهما بالعاصمة الرياض.

واستفاد الهلال، من فوزه على السد ذهابًا، في المباراة التي جمعتهما في العاصمة القطرية الدوحة، بأربعة أهداف مقابل واحد.

وتقدم الهلال مبكرًا في المباراة، بهدف سجله نجمه المتألق سالم الدوسري في الدقيقة 13، ولكنه تعرض لصدمة مدوية بتلقيه 3 أهداف متتالية خلال 3 دقائق.

وسجل ثلاثية السد، كل من أكرم عفيف في الدقيقة 17، ونام تاي هي في الدقيقة 19، وحسن الهيدوس في الدقيقة 20.

ونجح الفرنسي بافتيمبي جوميز، في إعادة الإتزان لفريقه الهلال مرة أخرى، عندما سجل هدف تقليل الفارق في الدقيقة 25.

وفي الشوط الثاني، حاول الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لنادي الهلال، تأمين خط الوسط والدفاع، والعمل على تهدئة الرتم.

وبالفعل، نجح نادي الهلال، في قتل أسلوب لعب السد، معتمدًا على الهجمات المرتدة، والذي كاد الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، أن يحرز منها أكثر من هدف.

و سجل الهدف الرابع في الوقت بدل الضائع، عن طريق اللاعب خوخي بوعلام، ليخرج بفارق هدف وحيد فقط.

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