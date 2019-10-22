احدث الأخبار

” الخطوط السعودية” والاتحاد للطيران تضيفان وجهات دولية جديدة ضمن شراكتهما التجارية
أبرز المواد
 الهلال يتأهل رسمياً إلى نهائي دوري أبطال آسيا
أبرز المواد
 آل جابر يلتقى بسفيري جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة واليمن
أبرز المواد
 الانتهاء من المرحلة الأولى من المشاريع التطويرية لمواقف السيارات في الصالة الداخلية (5) بمطار الملك خالد الدولي
أبرز المواد
 جائزة الأمير فيصل بن فهد العالمية للأبحاث الرياضية تنطلق بـ3 مسارات من موناكو الفرنسية
أبرز المواد
 أمير منطقة حائل يرأس جلسة مجلس المنطقة
منطقة حائل
 الشهراني يتفقد ميدانيا مدني تيماء والجهراء
منطقة تبوك
 ترامب يثير الجدل باستخدام تشبيه يعود إلى “زمن العبودية”
أبرز المواد
 احتجاجات أمام مصرف لبنان.. وتنديد بـ”السياسة المالية”
أبرز المواد
 بوتين وأردوغان يبحثان “السيطرة” على مناطق النفط بشمال سوريا
أبرز المواد
 أطباء التخصصي يعيد الحركة لمريض خمسيني تثبيت كسر بالعمود الفقري عن طريق جراحة عبر الجلد
منطقة مكة المكرمة
 ( لنعمل معاَ للحد من الانتحار ) لمشرفي مدارس العاصمة المقدسة
منطقة مكة المكرمة
” الخطوط السعودية” والاتحاد للطيران تضيفان وجهات دولية جديدة ضمن شراكتهما التجارية

” الخطوط السعودية” والاتحاد للطيران تضيفان وجهات دولية جديدة ضمن شراكتهما التجارية

أبرز المواد
الهلال يتأهل رسمياً إلى نهائي دوري أبطال آسيا

الهلال يتأهل رسمياً إلى نهائي دوري أبطال آسيا

أبرز المواد
آل جابر يلتقى بسفيري جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة واليمن

آل جابر يلتقى بسفيري جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة واليمن

أبرز المواد
الانتهاء من المرحلة الأولى من المشاريع التطويرية لمواقف السيارات في الصالة الداخلية (5) بمطار الملك خالد الدولي

الانتهاء من المرحلة الأولى من المشاريع التطويرية لمواقف السيارات في الصالة الداخلية (5) بمطار الملك خالد الدولي

أبرز المواد

” الخطوط السعودية” والاتحاد للطيران تضيفان وجهات دولية جديدة ضمن شراكتهما التجارية

” الخطوط السعودية” والاتحاد للطيران تضيفان وجهات دولية جديدة ضمن شراكتهما التجارية
http://almnatiq.net/?p=789222
المناطق - واس

أضافت الخطوط الجوية العربية السعودية وشركة الاتحاد للطيران الإماراتية ضمن اتفاقية المشاركة بالرمز التي أطلقت في شهر أكتوبر من العام الماضي وجهات جديدة بما يتيح لضيوف الشركتين المزيد من خيارات الرحلات والوجهات ويسهم في تنفيذ خطط الشركتين في التوسع في التشغيل والوصول إلى وجهات دولية جديدة.
وستدرج الخطوط السعودية رمزها “SV” على رحلات “طيران الاتحاد” المتجهة من أبو ظبي إلى (11) وجهة دولية أبرزها أمستردام، بروكسل، دبلن، هونج كونج، طوكيو، بانكوك، بوكيت، سيول، وهو ما يعزز وصول ضيوف “السعودية” إلى وجهات أكثر في قارتي آسيا وأوروبا.
وأوضح مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر أن التوسع الجديد في وجهات اتفاقية الشراكة التجارية بين الخطوط السعودية والاتحاد للطيران سيوفر مرونة أكبر وخيارات أكثر للضيوف المسافرين على رحلات الشركتين ، للوصول إلى العديد من الوجهات حول العالم بيسر وسهولة ،مؤكداً أن التوسع في الشراكة الإستراتيجية بين الناقلين تنطلق من العلاقة الوثيقة والتكاملية التي تربط مابين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في المجالات شتى.
وأشار الجاسر إلى أن التوسع في الشراكات يأتي ضمن مبادرات برنامج التحوّل في الخطوط السعودية وخطتها الإستراتيجية (SV2020) التي تولي الشراكات الإستراتيجية اهتماماً كبيرًا لتوفير المزيد من الخيارات للضيوف والوصول إلى أكبر عدد من الوجهات مع مرونة أكثر في إجراءات السفر ، ما يؤكد ذلك ” التعاون مع “طيران الاتحاد” , وتوسيع شبكة الشراكة بيننا ودعم النمو المشترك في هذا الإطار.
من جهته عدّ الرئيس التنفيذي لـ “طيران الاتحاد” توني دوجلاس توسع الشراكة انعكاسًا حقيقيًا لمتانة الروابط بين البلدين الشقيقين لافتًا الانتباه إلى أن الشراكة بين الاتحاد للطيران والخطوط السعودية حققت حتى نهاية يونيو من هذا العام (37500) رحلة، بما يعادل ثلاثة أضعاف الرحلات المسجلة في 2018م البالغة (11390) رحلة، وأن الوجهات الجديدة التي ستتشارك بها الشركتان ستوفر خيارات أكبر للضيوف وعملاء الشحن ، وستسهم بشكل كبير في نمو الشركتين.
ويأتي توسيع اتفاقية الشراكة بين الشركتين بعد مرور عام على إطلاقها والاحتفاء بنجاحها خلال العام الأول ، وشملت الوجهات التي تضمنتها الاتفاقية في المرحلة الأولى إدراج شعاري الشركتين على جميع رحلاتهما بين أبو ظبي وكل من الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة ، فيما وضعت “السعودية” شعارها على رحلات طيران الاتحاد إلى كل من بلغراد، شيكاغو، دسلدورف، لاغوس، ملبورن، موسكو، الرباط، سيشيل، سيدني، فيما أدرجت شركة الاتحاد للطيران رمزها على وجهات “السعودية” ومنها فيينا، ملتان، بورتسودان، بيشاور.

روابط ذات صلة

الهلال يتأهل رسمياً إلى نهائي دوري أبطال آسيا

الهلال يتأهل رسمياً إلى نهائي دوري أبطال آسيا
آل جابر يلتقى بسفيري جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة واليمن

آل جابر يلتقى بسفيري جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة واليمن
الانتهاء من المرحلة الأولى من المشاريع التطويرية لمواقف السيارات في الصالة الداخلية (5) بمطار الملك خالد الدولي

الانتهاء من المرحلة الأولى من المشاريع التطويرية لمواقف السيارات في الصالة الداخلية (5) بمطار الملك خالد الدولي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*