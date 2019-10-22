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تميز تبوك يقيم برنامج تدريبي للتميز المدرسي بمدارس طلائع الغد 

تميز تبوك يقيم برنامج تدريبي للتميز المدرسي بمدارس طلائع الغد 
http://almnatiq.net/?p=789233
المناطق- تبوك- فايز السميري:
نفذ مركز التميز بتعليم تبوك البرنامج التدريبي “رواد التميز- فئة التميز المدرسي”، بقيادة مشرفة التميز أ.خلود الحربي بمدارس طلائع الغد الاهلية واستهدف البرنامج قائدات المدارس للمشاركة في جائزة التعليم للتميز “فئة التميز المدرسي”
اليوم الثلاثاء ٢٣ /٢  ، حيث شاركت قائدة طلائع الغد الأهلية وفاء ابو مازن بعرض تجربتها في التميز ونقل خبرتها في هذا المجال لجميع الحضور ، وكان محاور اللقاء بالتعريف للمركز وكذلك التميز المدرسي والتسجيل الإلكتروني.
واختتم اللقاء بالتعريف بطريقة التسجيل الالكتروني لرواد التميز .

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