تميز تبوك يقيم برنامج تدريبي للتميز المدرسي بمدارس طلائع الغد 

المناطق- تبوك- فايز السميري:

نفذ مركز التميز بتعليم تبوك البرنامج التدريبي “رواد التميز- فئة التميز المدرسي”، بقيادة مشرفة التميز أ.خلود الحربي بمدارس طلائع الغد الاهلية واستهدف البرنامج قائدات المدارس للمشاركة في جائزة التعليم للتميز “فئة التميز المدرسي”

اليوم الثلاثاء ٢٣ /٢ ، حيث شاركت قائدة طلائع الغد الأهلية وفاء ابو مازن بعرض تجربتها في التميز ونقل خبرتها في هذا المجال لجميع الحضور ، وكان محاور اللقاء بالتعريف للمركز وكذلك التميز المدرسي والتسجيل الإلكتروني.

واختتم اللقاء بالتعريف بطريقة التسجيل الالكتروني لرواد التميز .