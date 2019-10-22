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محافظ تيماء يستقبل مدير الدفاع المدني بالمنطقة

محافظ تيماء يستقبل مدير الدفاع المدني بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=789236
المناطق -تيماء - محمد العنزي :

استقبل محافظ تيماء سعد بن نايف السديري اليوم في مكتبه بمقر المحافظة مدير إدارة الدفاع المدني بمنطقة تبوك اللواء المهندس أحمد بن محمد الشهراني الذي قدم للسلام عليه خلال جولته التفقدية للمحافظة ويرافقة عددًا من ضباط الإدارة.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بأعمال الدفاع المدني في محافظة تيماء وما لديها من إمكانيات بشرية وآلية وتوفير ما تحتاجه الإدارة للقيام بمهامها على أفضل وجه ومدى جاهزيتها لمواجهة أي طارئ لا سمح الله كما تم مناقشة الاحتياج القائم نحو التوسع في خدمات الدفاع المدني بالمحافظة والمراكز التابع لها وآلية التنسيق مع الجهات بالمحافظة.

وثمّن محافظ تيماء الدور الكبير الذي يقوم به الدفاع المدني في حماية الأرواح والممتلكات.

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