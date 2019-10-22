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مدير شرطة الجوف يكرم عدداً من ضباط الصف والجنود وموظف بشؤون الضباط

مدير شرطة الجوف يكرم عدداً من ضباط الصف والجنود وموظف بشؤون الضباط

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محافظ تيماء يستقبل مدير الدفاع المدني بالمنطقة

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مدير شرطة الجوف يكرم عدداً من ضباط الصف والجنود وموظف بشؤون الضباط

مدير شرطة الجوف يكرم عدداً من ضباط الصف والجنود وموظف بشؤون الضباط
http://almnatiq.net/?p=789239
المناطق - الجوف

 كرم سعادة مدير شرطة منطقة الجوف اللواء قحاط بن محمد قحاط بمكتبه صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٣-٢-١٤٤١ هـ عدداً من ضباط الصف والجنود وموظف  بشؤون الضباط وهم  :

١- رقيب أول/ عبدالرحمن مجزع سكر الرويلي
٢- رقيب/ راضي حمدان سليمان الرويلي
٣- رقيب/محمد هليل خالد العنزي
٤- عريف/حميد عقيل حميدان الشمري
٥- جندي أول/عبدالمجيد عبدالله عطالله البلوي
٦- موظف م33/احمد خالد احمد الراشد
وذلك نظير تميزهم بمجال عملهم ، هذا وعبر المكرمون عن شكرهم لسعادة مدير الشرطة على التكريم موضحين بأن هذا التكريم سوف يكون حافزًا وداعمًا لهم لبذل المزيد من الجهد.
حضر التكريم سعادة نائب مدير الشرطة اللواء/ محمد بن مبارك الوذيناني ومدير إدارة العلاقات العامة والاعلام المقدم/ يزيد بن سعود النومس . 

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