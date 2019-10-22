مدير شرطة الجوف يكرم عدداً من ضباط الصف والجنود وموظف بشؤون الضباط

كرم سعادة مدير شرطة منطقة الجوف اللواء قحاط بن محمد قحاط بمكتبه صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٣-٢-١٤٤١ هـ عدداً من ضباط الصف والجنود وموظف بشؤون الضباط وهم :

١- رقيب أول/ عبدالرحمن مجزع سكر الرويلي

٢- رقيب/ راضي حمدان سليمان الرويلي

٣- رقيب/محمد هليل خالد العنزي

٤- عريف/حميد عقيل حميدان الشمري

٥- جندي أول/عبدالمجيد عبدالله عطالله البلوي

٦- موظف م33/احمد خالد احمد الراشد

وذلك نظير تميزهم بمجال عملهم ، هذا وعبر المكرمون عن شكرهم لسعادة مدير الشرطة على التكريم موضحين بأن هذا التكريم سوف يكون حافزًا وداعمًا لهم لبذل المزيد من الجهد.

حضر التكريم سعادة نائب مدير الشرطة اللواء/ محمد بن مبارك الوذيناني ومدير إدارة العلاقات العامة والاعلام المقدم/ يزيد بن سعود النومس .