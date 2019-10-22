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أمير عسير يكرم المواطن “الحارثي” المتنازل عن المتسبب في وفاة ابنه

أمير عسير يكرم المواطن “الحارثي” المتنازل عن المتسبب في وفاة ابنه

منطقة عسير
مدير شرطة الجوف يكرم عدداً من ضباط الصف والجنود وموظف بشؤون الضباط

مدير شرطة الجوف يكرم عدداً من ضباط الصف والجنود وموظف بشؤون الضباط

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أمير عسير يكرم المواطن “الحارثي” المتنازل عن المتسبب في وفاة ابنه

أمير عسير يكرم المواطن “الحارثي” المتنازل عن المتسبب في وفاة ابنه
http://almnatiq.net/?p=789245

نقل الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، رئيس اللجنة الرئيسية لإصلاح ذات البين بالمنطقة، شكر وتقدير خادم الحرمين الشريفين وعضيده سمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- ، وشكر أهالي المنطقة، للمواطن (خويتم بن سعد الحارثي) من محافظة بيشة والذي عفا عن المتسبب في وفاة ابنه “معتز” إثر خلاف بمدرسته في الرياض الشهر الماضي.
وأكد أمير عسير: أن هذا الموقف العظيم يتباهى به الوطن بأكمله، وهو يغيض أعداؤنا الذين لا يرغبون في مجتمعنا المترابط بقيمه الثرية، وثبات مسيرته نحو المستقبل الزاهر، مشيراً أن هذا التقارب والترابط الذي يعيشه المجتمع السعودي يأتي بفضل الله سبحانه وتعالى ثم ما قامت عليه الوحدة الوطنية العظيمة من تطبيق للشريعة الإسلامية في أحكامها.
جاء ذلك خلال استقبال سموه للمواطن خويتم بن سعد الحارثي في المجلس العام بالإمارة بدعوة كريمة من سموه.
وأشار أمين لجنة إصلاح ذات البين بالإمارة، مسفر بن حسن الحرملي في كلمته خلال الاستقبال إلى أن ماقام به المواطن الحارثي هو عمل عظيم، دعت إليه شريعتنا الإسلامية، وهو من أخلاق أهل الإسلام ومن عزائم الأمور، منوهاً بما حققته مبادرة السلم الاجتماعي التي أطلقها أمير منطقة عسير من أهداف كبيره ما بين قضايا العفو والتسامح وصلح ذات البين وعتق الرقاب، واحتواء السلم المجتمعي بكل أنواعه.
وفي ختام اللقاء كرّم أمير منطقة عسير المواطن خويتم الحارثي نظير موقفه في العفو الذي أعلنه منذ اليوم الأول في وفاة ابنه لوجه الله تعالى دون شفيع أو أي مقابل.

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