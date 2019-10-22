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جامعة جدة تطلق ملتقى الابتعاث الأول بمشاركة أكثر من 25 جامعة عالمية

جامعة جدة تطلق ملتقى الابتعاث الأول بمشاركة أكثر من 25 جامعة عالمية

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جامعة جدة تطلق ملتقى الابتعاث الأول بمشاركة أكثر من 25 جامعة عالمية

جامعة جدة تطلق ملتقى الابتعاث الأول بمشاركة أكثر من 25 جامعة عالمية
http://almnatiq.net/?p=789258
المناطق - واس

تنظم جامعة جدة ممثلة في وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي السبت القادم، ملتقى الابتعاث الأول, بمشاركة أكثر من 25 جامعة عالمية، وذلك في قاعة الجوهرة بالفيصلية.
وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور عبيد آل مظف, أن الملتقى الذي يقام على مدى يومين, يأتي انطلاقاً من دور الجامعة واهتمامها بإعداد كوادرها المستقبلية, إضافة إلى تعزيز وتفعيل سبل الشراكة والتعاون الأكاديمي بين جامعة جدة وممثلي هذه الجامعات في مختلف المجالات العلمية والبحثية والثقافية, وتفعيل برامج الإشراف المشترك في برامج الدراسات العليا وكل ما يحقق الأهداف التعليمية المواكبة لرؤية المملكة 2030.
وأفاد أن الملتقى يهدف إلى تقديم فرص القبول من الجامعات العالمية للمعيدين والمحاضرين بالجامعة من الجنسين, وتقديم الدعم الأكاديمي من أجل تسهيل الابتعاث الخارجي، فضلاً عن إتاحة الفرصة لاجتماع قيادات الجامعة مع وفود الجامعات المشاركة وبحث سبل ومجالات التعاون الأكاديمي والبحثي.

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