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لوشيسكو: قدمنا مباراة قوية ورائعة .. واستحق فيها الهلال بلوغ النهائي رغم الخسارة من السد

لوشيسكو: قدمنا مباراة قوية ورائعة .. واستحق فيها الهلال بلوغ النهائي رغم الخسارة من السد
http://almnatiq.net/?p=789261
المناطق - واس

هنأ مدرب الهلال الروماني رزفان لوشيسكو الجماهير السعودية بمناسبة التأهل مؤكداً أن الفريق قدم مباراة قوية ورائعة استحق من خلالها بلوغ النهائي رغم الخسارة من السد القطري بنتيجة 4 – 2.
ورفض مدرب الهلال تحميل اللاعب سلمان الفرج مسؤولية الخسارة أمام السد القطري 4 – 2 في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2019 ، مشيراً إلى أن الهلال كاد أن يفقد التأهل، وأرجع ذلك لعوامل نفسية أثرت على أداء اللاعبين خلال الشوط الأول وجعلتهم في وضع غير صحيح واستقبلت شباكهم 3 أهداف في 3 دقائق .
وقال المدرب الروماني في مؤتمر صحافي عقب المباراة اليوم : ” لن أحمل الفرج ماحدث اليوم فقد كان في الذهاب أفضل لاعب” ، مشيراً إلى أنه لن يوجه اللوم لأحد، والفريق كله قاتل واستحق التأهل.. ولدينا مشكلة بلاشك ونحن نعمل على معالجة الأخطاء قبل خوض ذهاب النهائي ، وتحقيق تطلعات الجماهير الهلالية والعمل الجاد من أجل إحراز اللقب القاري .
من جانبه أكد مدرب السد تشافي هيرناديز عقب نهاية اللقاء وخروج فريقه على يد الهلال السعودي أن فريقه قدم مع الهلال مباراة قوية ورائعة ، مشيراً إلى أن فريقه كان بعيد عن العودة في النتيجة ، متمنيا التوفيق للهلال في المباراة الختامية .

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