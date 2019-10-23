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ريال مدريد يفوز على غلطة سراي التركي.. وباريس سان جرمان يحقق العلامة الكاملة

ريال مدريد يفوز على غلطة سراي التركي.. وباريس سان جرمان يحقق العلامة الكاملة
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المناطق - وكالات

حقق فريق ريال مدريد الإسباني فوزه الأول بدور المجموعات هذا الموسم عندما تغلب على مضيفه غلطة سراي التركي بهدف دون رد ، فيما حقق باريس سان جرمان الفرنسي العلامة الكاملة بفوزه على مضيفه كلوب بروج البلجيكي بخمسة أهداف دون رد اليوم في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
ويدين ريال بفوزه إلى الألماني طوني كروس الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 18 من المباراة الـ100 له في المسابقة القارية العريقة.
ويلتقي الفريقان في الجولة الرابعة في مدريد في 6 نوفمبر المقبل.

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