الأرصاد تتوقع أمطار غزيرة مصحوبة بحبات البرد والرعد اليوم

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حذرت دائرة الأرصاد الجوية من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولاً للأمطار اليوم

كما حذرت في بيان، من خطر تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة وخطر العواصف الرعدية في بعض المناطق وخطر تدني مدى الرؤية الافقية واثارة الغبار والأتربة في بعض المناطق خاصة مناطق البادية

واشارت الارصاد، الى ان المملكة ستتأثر تدريجيا اليوم بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تتكاثر السحب مع ساعات الظهيرة على ارتفاعات مختلفة لتتحول الأجواء ما بين غائمة جزئياً إلى غائمة، وتسقط بمشيئة الله زخات من المطر في أنحاء مختلفة من المملكة بما فيها مدينة العقبة، قد تكون غزيرة أحياناً في بعض المناطق ويصحبها البرق والرعد وتساقط حبات من البرد، ما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة