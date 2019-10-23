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تناوله على الريق.. 6 فوائد هائلة للثوم في الصباح

تناوله على الريق.. 6 فوائد هائلة للثوم في الصباح
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يعد الثوم من الأطعمة التي لها فوائد صحية متعددة، فهو يعزز الجهاز المناعي، ويخفض ضغط الدم، ومفيد للجهاز الهضمي، وتشير الدراسات إلى أن تناوله في الصباح على معدة فارغة، يحقق فوائد أكثر

يستعرض “الكونسلتو” في هذا التقرير 5 فوائد صحية لتناول الثوم على الريق، وفقًا لموقع “Food ndtv”، و”Times of india”

1- فقدان الوزن

يساعد تناول الثوم في الصباح على تحفيز الإنزيمات الهضمية، وينظم الشهية، ويقي من مشكلات البطن مثل الإسهال، ما يساعد بدوره على فقدان الوزن

2- مضاد حيوي

يعد الثوم من أحد المضادات الحيوية الطبيعية الفعالة، لاحتوائه على مادة الأليسين والألين والأجيون، التي تدخل في تركيب المضادات الحيوية، ما يمد الجسم بالطاقة، وعند تناوله على الريق يساعد على منع النشاط الجرثومي في الأمعاء، وكذلك يحمي من نزلات البرد والسعال

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3- مفيد للضغط المرتفع

يحتوي الثوم على مركبات حيوية مثل الكبريت، والأليسين، وديليل ثاني كبريتيد، وديسيليل وتريسولفيد، ما يساعد في تنظيم مستوى ضغط الدم

4- التخلص من السموم

يساعد مركب السلفيدريل الموجود في الثوم في إزالة المواد السامة من الجسم، وخاصة في حالة تناول وجبة عشاء ثقيلة، يجب تناوله في اليوم التالي للتخلص من السموم، والطفيليات والديدان

5- الدهون

تقول الدكتورة شيلبا أرورا إن دي أخصائية التغذية والأخصائية في مجال العلاج بالخلايا الحيوية، إن تناول الثوم الخام في الصباح، على معدة فارغة قد يكون مفيدًا جدًا لتنظيم الدهون في الجسم، ويحسن مستويات الكوليسترول

6- مفيد للجهاز التنفسي

تشير الدراسات إلى أن الثوم بخصائصه الفعالة، يساعد في الوقاية من السل، والالتهاب الرئوي، والتهاب الشعب الهوائية، والربو، وكذلك السعال الديكي

طريقة تناول الثوم على الريق

يتم تناول فص من الثوم مثل الكبسولات، عن طريق تقطيعه إلى قطع صغيرة ثم بلعه، مع كوب من المياه، لزيادة عملية التمثيل الغذائي، وذلك لأن مضغه يسبب رائحة نفاذة، من الصعب التخلص منها

الأضرار

ويحذر الأطباء الأشخاص الذين لديهم حساسية تجاه الثوم من عدم تناوله نيء، لاحتمال الإصابة بالأعراض التالية:

– تهيج وحكة بالجلد

– صداع

– زيادة في درجة الحرارة

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الكمية اليومية

ويحتاج الشخص فص من الثوم يوميًا، أي ما يعادل 4 جرام، لزيادة استفادة الجسم منه، وفقًا لموقع “Healthline”

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