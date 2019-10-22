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نائب أمير الجوف يرأس الاجتماع الأول لجمعية البر الخيرية

نائب أمير الجوف يرأس الاجتماع الأول لجمعية البر الخيرية
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المناطق - الجوف

ترأس صاحب السمو الملكي الامير عبدالعزيز بن فهد نائب أمير منطقة الجوف رئيس مجلس ادارة جمعية البر الخيرية بالمنطقةبمكتبه بالإمارة اليوم اجتماع مجلس ادارة جمعية البرالخيرية بالجوف الأول خلال الدورة الحالية .

وأكد سموه في بداية الاجتماع على ضرورة تطوير أعمال الجمعية سواء من خلال زيادة وتنوع استثمارات الجمعية او منخلال البرامج وتحويلها من توزيع المساعدات النقدية والعينية الى بناء الإنسان وتأهيله للدخول إلى قطاع العمل والإنتاج

كما صادق المجلس على التقارير المالية والاجتماعية وتم تشكيل لجان المجلس وهي لجنة المساعدات ولجنة تنمية الموارد ولجنةالتخطيط والتطوير واللجنة الإعلامية كما تمت مناقشة جدول الاعمال واتخاذ اللازم حيالها .

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