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فعاليات عديدة ومتنوعة في منطقة “بوليفارد الرياض”

فعاليات عديدة ومتنوعة في منطقة “بوليفارد الرياض”
http://almnatiq.net/?p=789286
المناطق - الرياض

شهدت فعاليات منطقة “بوليفارد الرياض” إحدى أهم مناطق “موسم الرياض” اليوم حضوراً كبيراً ومميزاً , حيث رسمت النافورة الراقصة رسمة جمالية وسط أجواء تفاعلية بعرض ثلاثي الأبعاد, عاش معها الحاضرون من جميع الأعمار أجواء فريدة من نوعها.
واحتضنت منطقة “البوليفارد” التي شكلت عامل جذب سياحي للزوار، عدداً من المطاعم العالمية والعربية, التي جرى استقطابها خصيصاً لـ”موسم الرياض”, كما تضم المنطقة العديد من الفعاليات والأنشطة الرياضية والفنية, ومسرح محمد عبده الذي يتسع لـ 22 ألف متفرج، ومسرح أبو بكر سالم بسعة 6,000 متفرج، بالإضافة إلى مسرح بكر الشدي بسعة 2,000 متفرج ومتجر للدراجات النارية ومتجر” موسم الرياض” ومنطقة “الفود تركس ” إضافة إلى أكثر من 70 متجراً للتسوق من الماركات السعودية .
يذكر أن منطقة “بوليفارد الرياض” تمتد مساحته لأكثر من 400 ألف متر مربع .
وتأتي هذه النقلة الترفيهية التي تشهدها العاصمة الرياض خلال هذا الموسم بدعم مباشر من معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس موسم الرياض الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ, كما تستقبل وجهات “موسم الرياض” المواطن والمقيم والزائر خلال الفترة من 11 أكتوبر إلى منتصف ديسمبر في 12 وجهة هي : الرياض بوليفارد وواجهة الرياض ومعرض الرياض للسيارات ورياض ونتر وندرلاند وملاعب الرياض والحي الدبلوماسي والمربع والملز ووادي نمار ونبض الرياض ورياض سفاري وصحارى الرياض.

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