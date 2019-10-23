دوري أبطال أوروبا: مانشستر سيتي يقلب تخلفه أمام أتالانتا لفوز كبير

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قلب فريق مانشستر سيتي تأخره أمام ضيفه أتالانتا الإيطالي إلى فوز ثالث تواليا بنتيجة 5-1 اليوم في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقطع الفريق الانجليزي بهذا الفوز ، شوطا كبيرا نحو حجز بطاقته إلى ثمن النهائي رافعا رصيده إلى 9 نقاط في الصدارة بفارق 5 نقاط عن كل من دينامو زغرب الكرواتي وشاختار دانييتسك الأوكراني، فيما أصبح أتالانتا أول فريق إيطالي يخسر مبارياته الثلاث الأولى في دوري الأبطال الذي يشارك فيه للمرة الأولى.