قلب فريق مانشستر سيتي تأخره أمام ضيفه أتالانتا الإيطالي إلى فوز ثالث تواليا بنتيجة 5-1 اليوم في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وقطع الفريق الانجليزي بهذا الفوز ، شوطا كبيرا نحو حجز بطاقته إلى ثمن النهائي رافعا رصيده إلى 9 نقاط في الصدارة بفارق 5 نقاط عن كل من دينامو زغرب الكرواتي وشاختار دانييتسك الأوكراني، فيما أصبح أتالانتا أول فريق إيطالي يخسر مبارياته الثلاث الأولى في دوري الأبطال الذي يشارك فيه للمرة الأولى.
دوري أبطال أوروبا: مانشستر سيتي يقلب تخلفه أمام أتالانتا لفوز كبير
قلب فريق مانشستر سيتي تأخره أمام ضيفه أتالانتا الإيطالي إلى فوز ثالث تواليا بنتيجة 5-1 اليوم في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
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