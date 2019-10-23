الجيش الليبي يغير على قاعدة تضم أسلحة تركية

المناطق - وكالات

نفذ سلاح الجو التابع للقوات الليبية غارة جوية على دشم ومخازن أسلحه ومرافق في الشق العسكري من مطار معيتيقه كانت تستخدم من قبل المليشيات والجماعات الإرهابيه المسلحة، لتخزين معدات وصواريخ طائرات مسيره تركيه.

وقال بيان رسمي إن الغارات الجوية أسفرت عن تدمير واحتراق صواريخ وذخائر كانت مخزنه في هذه الدشم التي استخدمت من قبل الميليشيات والجماعات المسلحة.

وأضاف البيان أن فرق وأجهزة الاستخبارات والاستطلاع بالقوات المسلحة الليبية استطاعت اكتشاف وتحديد مواقع هذه الدشم التي استخدمت لغرض تخزين معدات وذخائر تستخدم للطائرات المسيرة التركية .

وأشار إلى أن سلاح الجو قام بتنفيذ هذه الضربات بدقه متناهيه، وأنها أصابت أهدافها دون التأثير على أي منشآت أو مرافق مدنيه، كما عادت جميع الطائرات سالمه للقواعد التي أقلعت منها بعد تنفيذها للضربات .

وأصدر البيان تحذيرا لأي جماعه أو مليشيا مسلحه من مغبة تعريض أو تهديد أمن وسلامه القوات المسلحة والمدنيين للخطر من خلال استجلاب أو استيراد أي نوع من أنواع الأسلحة أو الذخائر من الخارج، أو تخزينها لغرض استخدامها ضد الجيش والمدنيين.