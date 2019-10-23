المملكة تكلف جيه بي مورجان وستاندرد تشارترد لإصدار صكوك قيمتها 2.5 مليار دولار

المملكة تكلف جيه بي مورجان وستاندرد تشارترد لإصدار صكوك قيمتها 2.5 مليار دولار

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المملكة تكلف جيه بي مورجان وستاندرد تشارترد لإصدار صكوك قيمتها 2.5 مليار دولار

المملكة تكلف جيه بي مورجان وستاندرد تشارترد لإصدار صكوك قيمتها 2.5 مليار دولار
http://almnatiq.net/?p=789292
المناطق - الرياض

أظهرت وثيقة لأحد البنوك اليوم أن السعودية كلفت بنوكا من بينها جيه.بي مورجان وستاندرد تشارترد بإدارة إصدار صكوك بقيمة 2.5 مليار دولار بحسب ما ذكرت “رويترز”.

ويستكمل طرح الصكوك الجديدة التي تستحق في 2029 اليوم. وتقدم الصكوك عائدا أوليا يعادل ما يتراوح بين 145 و 150 نقطة أساس فوق سعر مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة بحسب الوثيقة.

وهذا العام جمعت السعودية 3 مليارات يورو (3.3 مليار دولار) من بيع باكورة سنداتها بالعملة الأوروبية الموحدة و 7.5 مليار من سندات تقليدية في يناير.

وذكرت الوثيقة أن صفقة الصكوك الجديدة ستكمل احتياجات التمويل الخارجي للمملكة للعام الجاري.

وينسق الصفقة جيه.بي مورجان و ستاندرد تشارترد وتتولى الجزيرة كابيتال دور المدير المشترك.

وبشكل منفصل أعلنت الحكومة أنها أصدرت صكوكا محلية بقيمة 7.265 مليار ريال (1.94 مليار دولار).

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