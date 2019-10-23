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46.8 مليون مليونير في العالم يمتلكون ثروات قيمتها 158.3 تريليون دولار

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46.8 مليون مليونير في العالم يمتلكون ثروات قيمتها 158.3 تريليون دولار

46.8 مليون مليونير في العالم يمتلكون ثروات قيمتها 158.3 تريليون دولار
http://almnatiq.net/?p=789293
المناطق - الرياض

ارتفع عدد المليونيرات في جميع أنحاء العالم 1.1 مليون ليبلغ 46.8 مليونا في منتصف العام الجاري 2019، يملكون مجتمعين 158300 مليار دولار، أي ما يشكل 44 في المائة من المجموع العالمي للثروات.
ووفقا لتقرير “الثروة العالمية 2019″ الصادر عن معهد كريدي سويس للبحوث، أمس، فأسهمت الصين وغيرها من الدول الناشئة إسهاما كبيرا في هذه الزيادة، وهناك دلائل على أنها مستمرة في هذا الاتجاه، ما يفتح الفرص أمام المستثمرين”.
وتوقع التقرير زيادة الثروات العالمية 27 في المائة في غضون خمسة أعوام إلى 459 تريليون دولار بحلول 2024 وزيادة عدد المليونيرات إلى 63 مليونا.

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