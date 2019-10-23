دوري أبطال أوروبا.. برشلونة يتطلع لفوزه السادس توالياً في تشيكيا

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يتطلع نادي برشلونة الإسباني إلى تحقيق فوزه السادس توالياً في مختلف المسابقات هذا الموسم، عندما يحل غداً الأربعاء ضيفاً على سلافيا براغ التشيكي في أول لقاء بينهما على الإطلاق، ضمن إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ونجح الفريق يوم السبت الماضي من الفوز على إيبار بثلاثية نظيفة تصدر بها الدوري الإسباني, محققاً فوزه الخامس توالياً في مختلف المسابقات، في سلسلة تخللها الفوز القاري على إنتر ميلان الإيطالي 2-1 في الجولة الثانية للمنافسات.

وعلى الصعيد القاري يحتل برشلونة المركز الثاني في المجموعة السادسة بفارق الأهداف عن بوروسيا دورتموند الألماني بعد تعادلهما سلباً وفوزه على إنتر، فيما يقبع سلافيا براغ في قاع الترتيب بنقطة بعد تعادل إيجابي 1-1 مع إنتر وخسارة في عقر داره أمام دورتموند بهدفين نظيفين.

ويفتقد بطل إسبانيا في العامين الماضيين جهود لاعبه سيرجي روبرتو الذي تعرض لاصابة في أربطة الركبة اليسرى أمام إيبار، فيما سيعود المدافع جيرارد بيكيه إلى التشكيلة بعد غيابه بسبب الإيقاف.

وفي المقابل في براغ يحاول فريق سلافيا أن يبني آماله على عامل الثقة، والمراهنة على القوة البدنية للاعبيه وأسلوب الضغط المتواصل على الخصم، الذي وعد به مدربه يندريش تربيشوفسكي, مستمداً ثقته من إنجاز الموسم المنصرم عندما أقصى مواطن برشلونة، إشبيلية من مسابقة الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ” (تعادلا 2-2 ذهاباً وفاز سلافيا على أرضه 4-3 إياباً بعد تمديد الوقت)، قبل أن يجد نفسه في الدور ربع النهائي خارج المسابقة القارية على يد تشلسي الانجليزي، في طريق الأخير للفوز باللقب على حساب مواطنه أرسنال.

وما زالت زيارة برشلونة الأخيرة إلى براغ عالقة في أذهان الجماهير التشيكية، حيث تغلب النادي الكاتالوني على مضيفه فيكتوريا بيلزن برباعية نظيفة، سجل منها ميسي ثلاثية “هاتريك” في دوري الأبطال عام 2011.