مطالب في البرلمان الأوروبي بتعليق الاتحاد الجمركي مع تركيا

المناطق - وكالات

طالبت مجموعة حزب الشعب في البرلمان الأوروبي اليوم بتعليق الاتحاد الجمركي القائم بين تركيا والاتحاد الأوروبي وتجميد المخصصات المالية الأوروبية المقدمة لتركيا ضمن برامج تأهيلها لعضوية التكتل.

وتقدم رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي مانفريد فيبار بمقترح في هذا الاتجاه إلى الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي التي من المقرر مناقشة الوضع في شمال سوريا يوم غد والتصويت على لائحة أوروبية بشأن التعامل مع تركيا يوم الخميس.

وأيّد العديد من النواب الأوروبيين في مداخلاتهم مقترح مجموعة حزب الشعب، كما طالبوا بتدابير إضافية بسب أعمال التنقيب التركية عن المحروقات قبالة قبرص.