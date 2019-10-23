احدث الأخبار

مطالب في البرلمان الأوروبي بتعليق الاتحاد الجمركي مع تركيا
أبرز المواد
 دوري أبطال أوروبا.. برشلونة يتطلع لفوزه السادس توالياً في تشيكيا
أبرز المواد
 الطاقة الذرية تعلن بدء تشغيل بنك اليورانيوم منخفض التخصيب
أبرز المواد
 46.8 مليون مليونير في العالم يمتلكون ثروات قيمتها 158.3 تريليون دولار
أبرز المواد
 المملكة تكلف جيه بي مورجان وستاندرد تشارترد لإصدار صكوك قيمتها 2.5 مليار دولار
أبرز المواد
 الجيش الليبي يغير على قاعدة تضم أسلحة تركية
أبرز المواد
 دوري أبطال أوروبا: مانشستر سيتي يقلب تخلفه أمام أتالانتا لفوز كبير
أبرز المواد
 فعاليات عديدة ومتنوعة في منطقة “بوليفارد الرياض”
أبرز المواد
 ريال مدريد يفوز على غلطة سراي التركي.. وباريس سان جرمان يحقق العلامة الكاملة
أبرز المواد
 نائب أمير الجوف يرأس الاجتماع الأول لجمعية البر الخيرية
منطقة الجوف
 دراسة مخيفة عن مستقبل لاعبي كرة القدم هذا ما ينتظرهم
أبرز المواد
 تناوله على الريق.. 6 فوائد هائلة للثوم في الصباح
أبرز المواد
مطالب في البرلمان الأوروبي بتعليق الاتحاد الجمركي مع تركيا

مطالب في البرلمان الأوروبي بتعليق الاتحاد الجمركي مع تركيا

أبرز المواد
دوري أبطال أوروبا.. برشلونة يتطلع لفوزه السادس توالياً في تشيكيا

دوري أبطال أوروبا.. برشلونة يتطلع لفوزه السادس توالياً في تشيكيا

أبرز المواد
الطاقة الذرية تعلن بدء تشغيل بنك اليورانيوم منخفض التخصيب

الطاقة الذرية تعلن بدء تشغيل بنك اليورانيوم منخفض التخصيب

أبرز المواد
46.8 مليون مليونير في العالم يمتلكون ثروات قيمتها 158.3 تريليون دولار

46.8 مليون مليونير في العالم يمتلكون ثروات قيمتها 158.3 تريليون دولار

أبرز المواد

مطالب في البرلمان الأوروبي بتعليق الاتحاد الجمركي مع تركيا

مطالب في البرلمان الأوروبي بتعليق الاتحاد الجمركي مع تركيا
http://almnatiq.net/?p=789296
المناطق - وكالات

طالبت مجموعة حزب الشعب في البرلمان الأوروبي اليوم بتعليق الاتحاد الجمركي القائم بين تركيا والاتحاد الأوروبي وتجميد المخصصات المالية الأوروبية المقدمة لتركيا ضمن برامج تأهيلها لعضوية التكتل.
وتقدم رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي مانفريد فيبار بمقترح في هذا الاتجاه إلى الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي التي من المقرر مناقشة الوضع في شمال سوريا يوم غد والتصويت على لائحة أوروبية بشأن التعامل مع تركيا يوم الخميس.
وأيّد العديد من النواب الأوروبيين في مداخلاتهم مقترح مجموعة حزب الشعب، كما طالبوا بتدابير إضافية بسب أعمال التنقيب التركية عن المحروقات قبالة قبرص.

روابط ذات صلة

دوري أبطال أوروبا.. برشلونة يتطلع لفوزه السادس توالياً في تشيكيا

دوري أبطال أوروبا.. برشلونة يتطلع لفوزه السادس توالياً في تشيكيا
الطاقة الذرية تعلن بدء تشغيل بنك اليورانيوم منخفض التخصيب

الطاقة الذرية تعلن بدء تشغيل بنك اليورانيوم منخفض التخصيب
46.8 مليون مليونير في العالم يمتلكون ثروات قيمتها 158.3 تريليون دولار

46.8 مليون مليونير في العالم يمتلكون ثروات قيمتها 158.3 تريليون دولار

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*