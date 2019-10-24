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بعد «لينكسيس» و«هواوي» .. «جوجل» تكشف عن راوتر Nest Wifi وعديد من الأجهزة

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بعد «لينكسيس» و«هواوي» .. «جوجل» تكشف عن راوتر Nest Wifi وعديد من الأجهزة

بعد «لينكسيس» و«هواوي» .. «جوجل» تكشف عن راوتر Nest Wifi وعديد من الأجهزة
http://almnatiq.net/?p=789313
المناطق - وكالات

مع المجالات التقنية الكثيرة التي تخوض فيها “جوجل” منافستها مع الشركات التقنية الأخرى، ما زالت “جوجل” تقوم بتوسيع محفظتها من الأجهزة والتقنيات الجديدة، حيث كشفت الأسبوع الماضي خلال مؤتمر Made By Google 2019 في مدينة نيويورك الأمريكية عن عديد من التقنيات والأجهزة، من أبرزها أجهزة التوجيه الجديدة Google Wifi، إضافة إلى الجيل الجديد من هواتف بكسل والسماعات الذكية Pixel Buds.
فبعد أن قدمت “جوجل” أول جهاز توجيه في عام 2016 يحمل اسم Google Wifi، أعلنت “جوجل” عن جهاز التوجيه Nest Wifi الذي يعد أقوى من Google Wifi، الذي يوفر سرعة مضاعفة وتغطية أفضل بنسبة تصل إلى 25 في المائة، ويتكون من جزأين هما، جهاز توجيه ونقطة “واي فاي” تحمل اسما لتقوية إشارة شبكة الـ”واي فاي”، مع دعمها لخدمات المساعد الصوتي الخاص في “جوجل”، ويمكن للجهاز توفير تغطية لمنزل بمساحة 3800 قدم مربع، كما أن النظام قابل للتطوير، حيث يمكنك إضافة مزيد من النقاط بحسب الحاجة.
وخلال المؤتمر، أعلنت “جوجل” أيضا أن خدمة الألعاب Stadia ستكون متاحة للمستخدمين ابتداء من 19 تشرين الثاني (نوفمبر)، وستكون متوافرة على عدد من أجهزة التلفاز، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، والمكتبة، والأجهزة اللوحية والهواتف.
إلى جانب ذلك، تم الكشف عن الجيل الرابع من هواتف جوجل بكسل 4 وبكسل 4 إكس إل، حيث يأتي الهاتفان بتصميم من الزجاج مع إطار من الألمنيوم، ولا يوجد مستشعر لبصمات الأصابع على الظهر، بل دمجته “جوجل” في الشاشة، وكما هو الحال في هواتف بكسل السابقة، يضم كل هاتف زر تشغيل جانبي ملون.
يضم هاتفا بكسل 4 وبكسل 4 إس إل، شاشة من نوع P – OLED بقياس 5.7 و6.3 بوصة، كما أنهما مدعومان بمعالج كوالكوم Snapdragon 855، مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت، وخيارين من حيث مساحة التخزين الداخلية 64 أو 128 جيجابايت.
يضم الهاتفان كاميرا خلفية ثنائية العدسات بدقة 12.2 و16 ميجابكسل، أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 8 ميجابكسل، كما يمتاز الهاتفان بدعم تقنية Motion Sense التي تسمح بالتحكم في الهاتف عن طريق الإيماءات فقط.
وقدمت “جوجل” الجيل الثاني من سماعات Pixel Buds لتنافس سماعة أبل، التي ببطارية ستدوم نحو خمس ساعات لكل شحنة، وما يصل إلى 24 ساعة مع علبة الشحن اللاسلكي، وتمتاز بمقاومة الماء والتعرق، وهي قادرة على تكييف الصوت بناء على بيئتك، وتساعد على إلغاء الضوضاء في الخلفية، مثل صوت الرياح.
كما قدمت “جوجل” حاسوبا محمولا يعمل بنظام التشغيل Chrome OS، باسم Pixelbook Go؛ الذي يأتي بشاشة من نوع LCD تعمل باللمس مقاس 13.3 بوصة، وسيكون متاحا في ثلاثة إصدارات من معالجات إنتل: Core m3، وCore i5، وCore i7، إلى جانب خيارين من ذاكرة الوصول العشوائي 8 أو 16 جيجابايت، وثلاثة خيارات من حيث مساحة التخزين 64، أو 128، أو 256 جيجابايت.

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