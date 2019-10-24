المواد الأفيونية تجبر 4 شركات أدوية أمريكية على دفع 260 مليون دولار

المناطق - وكالات

توصلت 4 شركات كبرى للمستحضرات الدوائية إلى تسوية في اللحظة الأخيرة اليوم لتجنب المحاكمة بسبب دورها في انتشار العقاقير المحتوية على مادة الأفيون في أمريكا. وأعلنت شركة “تيفا” للصناعات الدوائية عن الاتفاق البالغ قيمته 260 مليون دولار في بيان يضع الخطوط العريضة لاتفاق تم التوصل إليه مع مقاطعتين في أوهايو. وستدفع الشركات التابعة لـ “تيفا” أكبر 3 شركات أمريكية لتوزيع الأدوية وهي “مكيسون” و “أمريسورس بيرجن” و “كاردينال هيلث” 215 مليون دولار فورا لإنهاء جميع الدعاوى المتعلقة بالمستحضرات الأفيونية المرفوعة ضدها.

ومن جانبها ستدفع تيفا 20 مليون دولار إضافية نقدا علاوة على أدوية لمعالجة أثار استخدام المواد الأفويونية بقيمة 25 مليون دولار. وجاء القرار قبل ساعات من الاستماع للمرافعات الافتتاحية في أول محاكمة أمريكية كبرى حول الأزمة بمحكمة كليفيلاند الاتحادية. وتعد تسوية يوم الاثنين مع مقاطعتي أوهايو هي الأولى من بين أكثر من 2600 دعوى قضائية تواجهها صناعة الأدوية من الولايات والمدن والمقاطعات الأمريكية وتطالب بمليارات الدولارات لمكافحة الإدمان والجرعات الزائدة. وحسب بيانات الحكومة هناك نحو 4 آلاف حالة وفاة ترتبط بإساءة استخدام المواد الأفيونية بشكل واسع النطاق في أمريكا خلال العقدين الماضيين.