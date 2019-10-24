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تطبيق 4K Wallpapers يوفر آلاف الخلفيات الثابتة والمتحركة للهواتف الذكية

تطبيق 4K Wallpapers يوفر آلاف الخلفيات الثابتة والمتحركة للهواتف الذكية

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تطبيق 4K Wallpapers يوفر آلاف الخلفيات الثابتة والمتحركة للهواتف الذكية

تطبيق 4K Wallpapers يوفر آلاف الخلفيات الثابتة والمتحركة للهواتف الذكية
http://almnatiq.net/?p=789315
المناطق - وكالات

تعد خلفيات الأجهزة الذكية أول ما يراه المستخدم بشكل يومي عندما يمسك بهاتفه الذكي أو جهازه اللوحي، لذلك يجب أن تكون نظرة المستخدم لجهازه في الوهلة الأولى مريحة له، فهناك من يقوم بتصوير بعض الصور من كاميرا هاتفه ليجعلها كصورة خلفية، في حين يفضل كثيرون الاعتماد على الصور المدعومة بشكل رئيس مع نظام التشغيل، إلا أن هناك مشكلة تواجه عديدا من المستخدمين في هذا المجال وهي إيجاد صور بأبعاد تناسب مختلف قياسات أجهزتهم، وهنا يأتي دور تطبيق 4K Wallpapers الذي يوفر مجموعة ضخمة من الخلفيات الثابتة والمتحركة وخلفيات ثلاثية الأبعاد بجودة 4K.
ويتضمن التطبيق أكثر من عشرة آلاف خلفية متاحة للمستخدمين بشكل مجاني وبشكل منظم في عدة مجالات وفئات، ليتمكن المستخدم من الإبحار بينها واختيار ما يناسبه منها بكل سهولة ويسر عبر شريط البحث المتضمن في التطبيق.
وتتضمن فئات الخلفيات، التي يوفرها التطبيق رسومات ثلاثية الأبعاد، وخلفيات للحيوانات والأطعمة والمشروبات، وخلفيات التصوير الفوتوغرافي، والمشاهير، والرياضة، والخيال العلمي، والطائرات، والسيارات، والدراجات النارية وغيرها.
كما يوفر التطبيق أيضا عديدا من الخلفيات الخاصة مثل خلفيات الفضاء والمجرة والهندسة والطبيعة والحرف والزهور والمحيطات وغير ذلك كثير، إضافة إلى ذلك، يسمح التطبيق للمستخدمين بتغيير خلفية الشاشة تلقائيا في ظل تطبيق خيارات توفير طاقة البطارية.
إلى جانب ذلك، فإن التطبيق يقوم بتحديث الخلفيات وزيادتها بشكل دوري مع إمكانية إشعار المستخدمين في كل مرة تتم فيها إضافة خلفيات جديدة للتطبيق.

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