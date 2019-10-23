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شاهد.. لحظة تهافت الجماهير على “الوليد بن طلال ” بعد فوز الهلال.. وهكذا رد التحية

شاهد.. لحظة تهافت الجماهير على “الوليد بن طلال ” بعد فوز الهلال.. وهكذا رد التحية
http://almnatiq.net/?p=789330
المناطق_الرياض

أظهر مقطع فيديو تداوله النشطاء لحظة مغادرة الأمير” الوليد بن طلال” لملعب الملك فهد بعد انتهاء مباراة الهلال أمام السد القطري أمس الثلاثاء.
وتهافت عدد كبير من المشجعين على سيارة الأمير رغبة في التقاط صور سيلفي معه، بينما كان “الوليد” جالسا في السيارة ملوحا بإشارات الترحيب للجماهير.
وسمح الأمير الوليد بالصور معه، ملوحا بيديه “السلام عليكم.. الله يبارك فيكم”، فيما طالبه أحد المشجعين بتوصيل سلامه إلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

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