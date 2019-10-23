4 سنوات سجناً و200 ألف غرامة للحوادث المتعدية والمفرطة

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أكدت النيابة العامة أن عقوبة الحوادث المرورية المتعدية أو المفرطة ستكون 4 سنوات سجناً و200 ألف ريال غرامة

وأوضحت النيابة في تغريدة لها على «تويتر» أمس (الثلاثاء)، أن كل من يرتكب حادثاً مرورياً متعدياً أو مفرطاً وهو يقود سيارته تحت تأثير المسكرات والمخدرات والمؤثرات العقلية، أو التفحيط، أو عكس السير، أو تجاوز إشارة المرور وهي حمراء، ونتجت عن ذلك وفاة، أو زوال عضو، أو تعطيل منفعة، أو جزء منهما، أو حتى إصابة تزيد فيها مدة الشفاء على 15 يوما، فإنه يعاقب بالسجن 4 أعوام ودفع غرامة تصل إلى 200 ألف ريال، مبينة أن ذلك يعد من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف