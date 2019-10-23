«الترفيه» تتوعد مسوقي تذاكر «موسم الرياض» في السوق السوداء

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حذرت الهيئة العامة للترفيه، المواقع التي تسوق تذاكر فعاليات موسم الرياض في السوق السوداء، مشددةً على أنها ضبطت بالفعل عددًا من المخالفات. ولفتت «الترفيه» أمس الأول (الإثنين) إلى اتخاذها الإجراءات النظامية تجاه المخالفين المضبوطين بالتعاون مع الجهات المعنية، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي بهدف محاربة الممارسات المخالفة ومنع المزايدات، وحماية الراغبين في حضور الفعاليات من استغلال البعض

ودعا «الموسم» المواطنين والمقيمين والزوار للتواصل معه عبر الإيميل ومركز الاتصال والواتساب، مؤكدا أن كل الاستفسارات والمقترحات محل اهتمام وحرص القائمين على الفعاليات، إذ يمكن التواصل مع الموسم عبر الإيميل: [email protected] أو مركز الاتصال: 920014180 أو الواتساب: 966122605080+