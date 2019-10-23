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5 أخطاء تقلل العمر الافتراضي لأجهزتك

5 أخطاء تقلل العمر الافتراضي لأجهزتك

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5 أخطاء تقلل العمر الافتراضي لأجهزتك

5 أخطاء تقلل العمر الافتراضي لأجهزتك
http://almnatiq.net/?p=789334
المناطق_الرياض

تطور الأجهزة والهواتف الذكية بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة أدى إلى ارتفاع الأسعار، إذ يكلفك أحدث الهواتف الذكية من 700-1000 دولار، وكذلك الحواسيب اللوحية والمحمولة التي تصل إلى 2000 دولار. ما يعني أنك تشتري جهازا يستحق الحماية والاهتمام، ليستمر معك أطول فترة ممكنة. ووفق تقرير نشرته RT، هناك أخطاء عدة تقلل العمر الافتراضي لأجهزتك، لافتا إلى أن أبرز 5 أخطاء، هي: اللجوء للبدائل الرخيصة للشاحن أو البطارية أو الكابل وخلافه، الرغبة في الحصول على نسبة شحن 100% طول الوقت، ترك الشاحن في الجهاز طول الوقت، عدم الاهتمام بدرجات الحرارة المحيطة بالجهاز، وأخيرا الأخطاء التي يرتكبها المستخدم أثناء تنظيف الأجهزة

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