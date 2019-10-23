احدث الأخبار

«صباح الخير» تقود خليجياً إلى المحكمة
أبرز المواد
 4 سنوات سجناً و200 ألف غرامة للحوادث المتعدية والمفرطة
أبرز المواد
 شاهد.. لحظة تهافت الجماهير على “الوليد بن طلال ” بعد فوز الهلال.. وهكذا رد التحية
أبرز المواد
 مطالب في البرلمان الأوروبي بتعليق الاتحاد الجمركي مع تركيا
أبرز المواد
 دوري أبطال أوروبا.. برشلونة يتطلع لفوزه السادس توالياً في تشيكيا
أبرز المواد
 الطاقة الذرية تعلن بدء تشغيل بنك اليورانيوم منخفض التخصيب
أبرز المواد
 46.8 مليون مليونير في العالم يمتلكون ثروات قيمتها 158.3 تريليون دولار
أبرز المواد
 المملكة تكلف جيه بي مورجان وستاندرد تشارترد لإصدار صكوك قيمتها 2.5 مليار دولار
أبرز المواد
 الجيش الليبي يغير على قاعدة تضم أسلحة تركية
أبرز المواد
 دوري أبطال أوروبا: مانشستر سيتي يقلب تخلفه أمام أتالانتا لفوز كبير
أبرز المواد
 فعاليات عديدة ومتنوعة في منطقة “بوليفارد الرياض”
أبرز المواد
 ريال مدريد يفوز على غلطة سراي التركي.. وباريس سان جرمان يحقق العلامة الكاملة
أبرز المواد
«صباح الخير» تقود خليجياً إلى المحكمة

«صباح الخير» تقود خليجياً إلى المحكمة

أبرز المواد
4 سنوات سجناً و200 ألف غرامة للحوادث المتعدية والمفرطة

4 سنوات سجناً و200 ألف غرامة للحوادث المتعدية والمفرطة

أبرز المواد
شاهد.. لحظة تهافت الجماهير على “الوليد بن طلال ” بعد فوز الهلال.. وهكذا رد التحية

شاهد.. لحظة تهافت الجماهير على “الوليد بن طلال ” بعد فوز الهلال.. وهكذا رد التحية

أبرز المواد
مطالب في البرلمان الأوروبي بتعليق الاتحاد الجمركي مع تركيا

مطالب في البرلمان الأوروبي بتعليق الاتحاد الجمركي مع تركيا

أبرز المواد

«صباح الخير» تقود خليجياً إلى المحكمة

«صباح الخير» تقود خليجياً إلى المحكمة
http://almnatiq.net/?p=789338
المناطق_متابعات

واصلت محكمة جنح الفجيرة نظر قضية خليجي متهم بإزعاج خليجية من الجنسية نفسها عبر إرسال رسالة «صباح الخير» من خلال “واتس آب”.

وفي التفاصيل، أزعج المتهم المجني عليها عبر تكرار إرسال رسائل إليها، ما أدى إلى إزعاجها خصوصاً في أوقات نومها صباحاً، فيما أحالت النيابة العامة القضية إلى المحكمة بتهمة التسبب في إزعاج، بحسب “الإمارات اليوم”.

وقال المتهم في اعترافاته إنه لم يكن يعلم أن المجني عليها ضمن المجموعة التي يرسل لها أدعية صباحية ومسائية ورسائل تتضمن «صباح الخير»، وغيرها من الرسائل العامة التي كان يرسلها بشكل يومي لأصدقائه وأسرته.

وأوضح أن المجني عليها لم ترسل له أي شيء يدل على انزعاجها من رسائله حتى يمتنع عن إرسالها، مؤكداً أنه فوجئ بهذه الدعوى القضائية التي رفعتها ضده.

وقرّرت هيئة المحكمة تأجيل الحكم في القضية إلى جلسة الأسبوع المقبل.

روابط ذات صلة

4 سنوات سجناً و200 ألف غرامة للحوادث المتعدية والمفرطة

4 سنوات سجناً و200 ألف غرامة للحوادث المتعدية والمفرطة
شاهد.. لحظة تهافت الجماهير على “الوليد بن طلال ” بعد فوز الهلال.. وهكذا رد التحية

شاهد.. لحظة تهافت الجماهير على “الوليد بن طلال ” بعد فوز الهلال.. وهكذا رد التحية
مطالب في البرلمان الأوروبي بتعليق الاتحاد الجمركي مع تركيا

مطالب في البرلمان الأوروبي بتعليق الاتحاد الجمركي مع تركيا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*