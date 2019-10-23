«صباح الخير» تقود خليجياً إلى المحكمة

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واصلت محكمة جنح الفجيرة نظر قضية خليجي متهم بإزعاج خليجية من الجنسية نفسها عبر إرسال رسالة «صباح الخير» من خلال “واتس آب”.

وفي التفاصيل، أزعج المتهم المجني عليها عبر تكرار إرسال رسائل إليها، ما أدى إلى إزعاجها خصوصاً في أوقات نومها صباحاً، فيما أحالت النيابة العامة القضية إلى المحكمة بتهمة التسبب في إزعاج، بحسب “الإمارات اليوم”.

وقال المتهم في اعترافاته إنه لم يكن يعلم أن المجني عليها ضمن المجموعة التي يرسل لها أدعية صباحية ومسائية ورسائل تتضمن «صباح الخير»، وغيرها من الرسائل العامة التي كان يرسلها بشكل يومي لأصدقائه وأسرته.

وأوضح أن المجني عليها لم ترسل له أي شيء يدل على انزعاجها من رسائله حتى يمتنع عن إرسالها، مؤكداً أنه فوجئ بهذه الدعوى القضائية التي رفعتها ضده.

وقرّرت هيئة المحكمة تأجيل الحكم في القضية إلى جلسة الأسبوع المقبل.